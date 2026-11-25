El futbolista inglés recibe una lluvia de elogios tras liderar la remontada del Real Madrid en Champions ante el PSV Eindhoven, recibiendo los halagos del ex técnico argentino y de otro mito madridista como Mijatovic, además de su propio entrenador, José Mourinho

Al Real Madrid le tocó remontar de nuevo. Esta vez en Champions y ante el PSV Eindhoven, que se adelantó en el Santiago Bernabéu gracias a un penalti transformado por Perisic pasada la media hora de juego. Pero en la segunda mitad se desató el vendaval blanco, con Jude Bellingham como indiscutible protagonista. El inglés fue uno de los tres cambios introducidos por Mourinho al descanso y demostró su gran estado de forma para guiar a a los suyos hacia la décima victoria consecutiva.

Nada más salir, asistió a Valverde. Y antes de la hora de juego, ya había sellado la remontada con un golazo. El de Stourbridge estuvo en todas las jugadas de ataque y se ganó una merecida lluvia de elogios tras el partido. No solo por su fútbol, sino por lo que transmite y su capacidad para contagiar al resto y tirar del carro.

"Bellingham está en un momento glorioso, posiblemente no haya en Europa un jugador mediocampista de esa categoría", afirmó tajante Jorge Valdano en Movistar, donde resaltó además la juventud de un futbolista que, en su opinión, aún debe seguir creciendo, lo que resulta más asombroso si cabe para el ex jugador y ex técnico madridista: "Y hay que mirar dos veces la edad que tiene, tiene 23 años, es una cosa increíble lo que le queda todavía de recorrido, porque no ha alcanzado aún la plenitud, ¿no? Se supone que la plenitud llega con 27 años, este chico tiene 23 todavía".