El asturiano visualizó alguna opción antes del final y director de operaciones en pista de Aston Martin le da la razón, y augura un fin de semana menos tenso que el anterior y alguna posibilidad de hacer algo en Qatar

"Buscaremos el pequeño milagro en las carreras que faltan. Ese es el objetivo. (...) Las Vegas creemos que va a ser un circuito bastante desfavorable para nuestro coche. De las restantes creo que todas tienen pocas posibilidades, aunque algunas sí que hay y hay que ir a por ellas". Así se expresaba a principios de la pasada semana Fernando Alonso sobre la 'trilogía' con la que acabaría el Mundial de Fórmula 1.

Lo que vivió en Las Vegas es lo que esperaba, pero dio ciertas posibilidades para hacer algo en el Circuito Internacional de Losail. En Qatar no hay rectas tan largas y la velocidad de su Aston Martin no se castiga tanto como en la Ciudad del Pecado.

"Este iba a ser el circuito más difícil para nosotros, así que es bueno que ya lo hayamos dejado atrás, y ya veremos qué pasa en Qatar", señalaba el jefe de Alonso en ASton Martin, Mike Krack.

El jefe de Alonso es cauto, pero optimista

El director de operaciones en pista del equipo británico era cauteloso con respecto a Qatar, también está harto de justificar decepciones, pero al menos, como el asturiano, alberga alguna esperanza de poder ser más competitivo. "Ya veremos. Será un circuito interesante porque la velocidad media es muy alta, así que, de momento, soy cauteloso con las predicciones, porque en Sepang hemos visto que fuimos mejores de lo que esperábamos, mientras que en Singapur fuimos peores de lo que esperábamos. Así que hay algunos aspectos en los que, personalmente, creo que tengo que trabajar para comprenderlos mejor, pero creo que lo haremos mejor que en Las Vegas. No lo sabremos cómo irá hasta que no salgamos a pista", sentencia el luxemburgués.

Ese cierto optimismo llega por la mejoría evidente del Aston Martin en las curvas. Alonso ya dijo que perdían mucho en rectas, pero que Las Vegas, recortaba dos segundos en las curvas y Qatar es un circuito que se presta a poder competir gracias a ello.

Mike Krack junto a Fernando Alonso / Imago

"Por eso puedo decir con confianza que el coche ha dado un buen paso adelante a baja velocidad y que es fuerte ahí, especialmente con poco agarre. Pero creo que en las curvas de velocidad media y alta tendremos una buena respuesta en Qatar. Creo que podemos ir mejor", reconoce Krack, que espera encontrar esa mínima posibilidad de la que hablaba Alonso para pelear por los puntos. "Hemos visto que, cuando las velocidades son bajas o cuando el agarre es escaso, el coche se muestra sólido a baja velocidad. Creo que es justo decir que su punto fuerte está principalmente en las velocidades bajas", añade.

Desde Honda, respaldan el optimismo en Losail

Ese cierto optimismo coincide con la opinión de Honda, que es la que siempre sale mal parada a la hora de enfocar las críticas, pero que, al menos, esta vez no anticipa un problema para Qatar, como si lo hizo con Las Vegas.

"En Lusail hará entre 20 y 25 grados centígrados más que las condiciones que vivimos en Las Vegas. El circuito de Qatar es de alta velocidad, con muchas curvas de velocidad media y alta, lo que lo convierte en una pista exigente para el sistema de lubricación. (...) Hasta ahora, no hemos encontrado ningún problema con los datos. Revisaremos todos los datos en detalle y los comprobaremos con mantenimiento en consecuencia", avisaba Shintaro Orihara, ingeniero jede de Honda Racing.

El ingeniero japonés espera poder dar un pequeño paso adelante en el circuito árabe, donde no se castiga tanto la falta de potencia del motor que lleva Aston Martin. "Será una oportunidad importante para poner a prueba el paquete y la fiabilidad que hemos ido adaptando a lo largo de la temporada", reconoce.