El Submarino amarillo visita Praga con la obligación de ganar para acercarse a los puestos de playoff de la Champions League. Con tres puntos y a falta de cuatro jornadas, el equipo de Iñigo Pérez se encuentra 28ª en la clasificación europea

El Villarreal visitará al Slavia de Praga en el Eden Arena este miercolés 25 de noviembre, en el encuentro correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League. Los amarillos necesitan sumar los tres puntos para mejorar su situación en la clasificación y mantener vivas sus opciones de acceder a la siguiente ronda. Con tres puntos en su casillero, el equipo castellonense ocupa la 28ª posición, a falta de cuatro jornadas para finalizar esta fase.

El Submarino llega a la cita después de una remontada ante el FC Barcelona en Liga. Los de Íñigo Pérez sorprendieron al conjunto azulgrana y se adelantaron con dos goles en apenas seis minutos, anotados por Buchanan y Oluwaseyi. Sin embargo, el equipo de Hansi Flick consiguió remontar en la segunda mitad y terminó llevándose el encuentro por 3-2, un resultado que dejó al Villarreal sin premio después de un buen inicio. Esta derrota obliga a los de Iñigo Pérez a pasar página rápidamente y centrarse en una Champions en la que cada jornada empieza a ser decisiva si quieren pasar a la siguiente ronda.

El Villarreal busca una reacción en Champions

La situación del equipo amarillo en la competición continental es delicada. Suma tres puntos después de cuatro jornadas y necesita empezar a encadenar resultados positivos si quiere meterse entre los 24 primeros clasificados, que son los que accederán a la siguiente fase. No obstante, también hay que tener en cuenta la dificultad del calendario que ha tenido que afrontar el Villarreal en esta fase liga, con rivales de entidad y compromisos de máxima exigencia. Entre ellos el Dortmund,Napoli,Liverpool y Psg. De hecho, su única victoria hasta el momento llegó ante el Nápoles, un triunfo que demuestra que el equipo castellonense tiene argumentos para competir frente a grandes clubes europeos. Además de competir ante el Liverpool y el Borussia Dortmund durante muchas fases del partido.

La derrota más dolorosa llegó en su último compromiso ante el equipo de Luis Enrique. El encuentro terminó con un marcador de 0-6, contundente derrota ante el Paris Saint-Germain, un tropiezo que aumentó la presión sobre el equipo. Ahora, la visita a Praga se presenta como una oportunidad para recuperar sensaciones y sumar tres puntos que pueden resultar fundamentales para sus aspiraciones.

Enfrente estará un Slavia de Praga que tampoco atraviesa un buen momento en la Champions. El conjunto checo ocupa la 34ª posición con un solo punto, aunque ha demostrado que puede competir en su estadio con el apoyo de su afición.

Los precedentes favorecen al Villarreal. Ambos equipos se enfrentaron en la fase de grupos de la Europa League 2017/18, con un empate a dos en España y una victoria amarilla por 2-0 en Praga.

Slavia Praga-Villarreal en la 2017/2018 / Imago

Alineaciones probables del Slavia Praga - Villarreal

Slavia Praga: Domchak; Vicek, Holes, Zima, Kubiak; Moses,Sadilek, Ayaosi, Suleiman, Sturm y Nowak..

Villarreal: Gulácsi; Freeman, Mouriño, Renato Veiga, Carlos Romero; Comesaña, Maciá, Pape Gueye, Buchanan; Ayoze y Pepé.

Horario y dónde ver el partido:

El encuentro entre Slavia de Praga y Villarreal, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League 2026/27, se disputará este miércoles 25 de noviembre a partir de las 18:45 horas en el Eden Arena de Praga.

El partido podrá seguirse en directo por televisión a través de Movistar Liga de Campeones.