Los verdiblancos quieren aparcar ya El Gran Derbi para sellar su clasificación matemática para las eliminatorias de la máxima competición continental ante un rival que ha sufrido goleadas en sus cuatro partidos hasta la fecha, aunque los responsables heliopolitanos avisaban en la víspera de que ha mejorado en sus últimas citas oficiales

El ﻿Slovan de Bratislava﻿, que ha encajado cuatro goleadas en sus primeros cuatro partidos de la fase liga de la ﻿Champions League ﻿(6-1 ante el ﻿PSG﻿, 0-3 del ﻿Stuttgart﻿, 4-0 contra la ﻿Roma y 4-0 en su visita al ﻿LASK Linz﻿), apura sus ya escasas opciones de clasificarse entre los 24 mejores ﻿en su duelo contra el ﻿Real Betis﻿, que, muy al contrario, firma un ﻿9 de 12 y puede certificar su pase en caso de triunfo para seguir soñando con un hipotético salto directo a los octavos de final.

La cita en ﻿Eslovaquia llega justo tras El Gran Derbi y ﻿Manuel Pellegrini repite la misma lista, sin los renqueantes ﻿Dani Ceballos y ﻿José Antonio Morante﻿, aunque con ﻿Manu González como tercer portero. Nunca se han enfrentado en competición oficial, aunque hubo dos amistosos entre heliopolitanos y presburgueses: un 1-1 en el ﻿Trofeo Ciudad de Barcelona 1974 y un 2-1 (goles de ﻿Menéndez y Stosic﻿) en el ﻿Trofeo Ciudad de Sevilla 1994﻿.

La primera vez que se vieron las caras los dos rivales de este martes. / RBB

Slovan de Bratislava - Real Betis: los árbitros

La UEFA ha designado a Jérôme Brisard como árbitro principal para el encuentro. Este francés de ﻿40 años se estrena en la ﻿Champions League ﻿(no ya este curso, sino en toda su carrera). Sólo ha dirigido a tres clubes españoles: el ﻿Getafe CF﻿, en la ﻿Europa League 19/20﻿, así como el ﻿Atlético de Madrid y el ﻿FC Barcelona en la ﻿Youth League﻿. Con los eslovacos, más de lo mismo: una vez al ﻿DAC Dunajska Streda en la previa de UEL y otras dos a la selección sub 19. Estará auxiliado por sus compatriotas Aurélien Berthomieu y Benjamin Pages. Al frente del ﻿VAR estará el alemán Robert Schröder, asistido por el galo Mathieu Vernice. El cuarto árbitro, también francés: Jérémy Stinat.

Slovan de Bratislava - Real Betis: fecha y hora del partido de la 5ª jornada de la fase liga de la UCL

El choque de UCL en tierras presburguesas, correspondiente a la 5ª jornada de la fase liga, se disputará en el Stadion Tehelné pole (también conocido como Estadio Nacional de Fútbol de Eslovaquia) a partir de las 21:00 horas de este martes 24 de noviembre de 2026, cuando en la ciudad centroeuropea se esperan cielos despejados, con una mínima probabilidad de lluvia (en torno al 4%-5%) y con una temperatura gélida, pues el duelo arrancará con ﻿dos grados bajo cero y se esperan hasta ﻿-3 en el epílogo. Soplarán vientos leves del NE de 5 km/h.

Slovan de Bratislava - Real Betis: canal y dónde ver por TV en directo

El choque entre eslovacos y españoles será retransmitido en directo por Movistar Plus Liga de Campeones 2 a través de los diales a tal efecto de la plataforma de Telefónica (61) y Orange TV (117). Además, existe la opción multifútbol para seguir lo más relevante de cada encuentro a la misma hora en falso directo, con actualizaciones continuas, en Movistar Plus Liga de Campeones 4 (M180 O119).

Slovan de Bratislava - Real Betis: dónde seguirlo online en directo

ESTADIO Deportivo les ofrecerá toda la información relevante que dejen las horas previas al encuentro entre celestes y verdiblancos. Además, realizará una narración en directo del choque con un minuto a minuto que podrá seguirse en su web (estadiodeportivo.com) a través del siguiente enlace. Asimismo, tras el final del duelo en el Stadion Tehelné pole, continuará con la cobertura ofreciendo la crónica del encuentro, las notas de los heliopolitanos, así como las declaraciones de los protagonistas en la zona mixta y la sala de prensa del feudo eslovaco.