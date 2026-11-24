El conjunto blanco afronta una nueva jornada de la UEFA Champions League recibiendo al PSV en el Santiago Bernabéu, con el objetivo de prolongar la racha de victorias y mantener el pleno en la máxima competición continental.

El Santiago Bernabéu abre sus puertas para albergar el quinto partido de la fase de liga de la UEFA Champions League entre Real Madrid y PSV Eindhoven. Los blancos reciben al conjunto holandés con la intención de sumar su quinta victoria consecutiva en la máxima competición continental y mantener su pleno de triunfos ante su afición. Los madridistas afrontan esta cita después de un nuevo ejercicio de resistencia en Liga, donde consiguieron darle la vuelta al marcador frente al Celta cuando el encuentro parecía complicarse.

Los de José Mourinho tuvieron que esperar hasta los últimos compases para asegurar los tres puntos ante el conjunto gallego. Después de encajar el tanto de Pablo Durán en los primeros instantes de encuentro y desperdiciar Mbappé una pena máxima antes del descanso, Jude Bellingham restableció la igualdad. Cuando el empate parecía definitivo, Carlos Espí apareció en el minuto 85 para culminar la remontada y darle al Madrid su novena victoria consecutiva. Un resultado que refuerza la confianza del equipo antes de volver a escena en Europa.

El Real Madrid quiere prolongar su pleno europeo

En Champions, el camino del conjunto madridista está siendo impecable hasta el momento. El Real Madrid ha conseguido ganar sus cuatro primeros compromisos de la fase liga, imponiéndose al Inter (2-1), la Roma (3-4), el Leipzig (4-1) y el AEK de Atenas (2-3). Doce puntos que le posicionan colíderes junto al PSG, ambos son los únicos equipos que han ganado todos los partidos hasta la fecha.

Vinicius Junior y Arda Guler. / Imago.

Una de las novedades del encuentro estará en el regreso de Vinícius Júnior al once titular. El propio José Mourinho confirmó su presencia en la alineación durante la rueda de prensa posterior al partido frente al Celta, por lo que el brasileño volverá a partir de inicio en el compromiso europeo después de comenzar desde el banquillo en Liga en su vuelta tras la sanción. El extremo brasileño buscará reivindicarse tras un inicio de campaña en la que está rindiendo muy por debajo de sus posibilidades.

Un PSV que necesita reaccionar en Europa

Enfrente estará un PSV que llega con la necesidad de mejorar sus resultados en esta fase liga. El conjunto neerlandés ha sumado cuatro puntos en sus primeros cuatro encuentros, con una victoria, un empate y dos derrotas. Su último tropiezo llegó precisamente en casa, donde cayó por 1-2 ante el Brujas, un resultado que complica sus aspiraciones y le obliga a buscar puntos en una de las visitas más exigentes del calendario.

El encuentro supondrá además el reencuentro de dos históricos del fútbol europeo que no se enfrentan en partido oficial desde hace más de 30 años. Su último precedente se remonta a los cuartos de final de la Copa de Europa de 1989, en esa ocasión el conjunto merengue se impuso por 2-1.

Horario y dónde ver el Real Madrid - PSV de Champions League

El partido entre el Real Madrid y PSV, correspondiente a la quinta jornada de la fase liga de la Champions League, se disputará este martes 24 de noviembre, a partir de las 21:00 horas, en el estadio Santiago Bernabéu.

El encuentro podrá seguirse en directo en España a través de M+Liga de Campeones. Además, se podrá consultar toda la información del choque, las alineaciones confirmadas y el desarrollo del partido en ESTADIO Deportivo.

Alineaciones probables

Real Madrid: Courtois; Valverde, Militao, Rüdiger, Cucurella; Tchouaméni, Camavinga; Diomande, Brahim Díaz, Vinícius; Mbappé.

PSV : Kovář; Dest, Geertruida, Obispo, Kostić; Sano, Fernández; Perišić, Mijnans, Van Bommel; Til.