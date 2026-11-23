El conjunto verdiblanco busca encarrilar su pase a la siguiente ronda alcanzando la docena de puntos ante el colista de la Fase Liga, que tiene a cero su casillero. El alumno Yaya Touré, ante el profesor Manuel Pellegrini

El Slovan de Bratislava, segundo clasificado en la Superleague de Eslovaquia y colista de la Fase Liga de la UEFA Champions League con 0 puntos de 12 en su casillero, recibe en la noche del martes 23 de noviembre la visita del Real Betis, que cayó a la aún meritoria undécima plaza después de encajar ante el Borussia de Dortmund (2-1) su primera derrota tras un inicio espectacular: tres triunfos seguidos ante LOSC de Lille (2-3), FC Porto (3-2) y Feyenoord de Rotterdam (1-0), alternado con un solvente arranque que le tiene cuarto en LaLiga EA Sports de España.

El once del Real Betis

La plantilla verdiblanca viajó a primera hora de la mañana de este lunes hasta Bratislava, con sólo un entrenamiento (de mera recuperación para medio equipo) después del desgaste sufrido el sábado en El Gran Derbi. La segunda y última sesión preparatoria ha tenido lugar en horario vespertino sobre el césped del estadio Tehelné Pole.

Lo ha hecho con las conocidas ausencias de Dani Ceballos y José Antonio Morente, que no viajaron por lesión, más la habitual baja de Iker Losada, por decisión técnica . La mala noticia del día la puso Gio Lo Celso, que abandonó la sesión quejándose de un golpe en la rodilla que sufrió en la práctica del día anterior. Es seria duda.

El cansancio acumulado tras el siempre intenso duelo contra el Sevilla FC y la teórica superioridad sobre el Slovan de Bratislava invita a augurar muchas rotaciones. Quitando a Álvaro Valles, fijo en la portería pese a su grave error en el Sánchez-Pizjuán; nadie tiene garantizado el sitio. Si acaso, el incansable Natan de Souza, un muro junto al 'pichichi' Marc Bartra, aunque Diego Llorente y Valentín Gómez esperan su oportunidad en la rotación al igual que los laterales Ángel Ortiz y Junior Firpo.

En la medular, el encargado de acompañar a Pellegrini en rueda de prensa fue Facundo Bernal y eso, ya se sabe, es un claro indicativo de su titularidad. Junto a él, sin Dani Ceballos, todo apuntaba al despliegue físico de Nelson Deossa y a ese talento dormido de Giovani Lo Celso﻿, en pos de dosificar otras dos piezas esenciales como son Pablo Fornals e Isco Alarcón, pero el contratiempo con el argentino -con el don de la inoportunidad- obliga a repetir con uno de ellos.

Arriba, Troy Parrott y 'Cucho' Hernández pugnan por el puesto de '9' -uno será titular en Bratislava y otro ante el Rayo-, habrá descanso de inicio para al menos uno de los dos extremos. En ese punto cabe preguntarse cómo está Antony, que pidió el cambio en Nervión, y cuándo va a descansar Ez Abde, pues suma 11 titularidades seguidas entre Liga y Champions, completando los 90 en ocho de esos 11 encuentros y sumado al desgaste extra de irse con su selección en el parón.

El once del Slovan de Bratislava

La mejor baza del Slovan para anular al Betis es su entrenador, Yaya Toure, que es todo un estudioso admirador del estilo de Pellegrini desde que el chileno le llevó a dar su mejor nivel cuando ambos estaban con un Manchester City muy diferente al actual. Entonces, cuando ellos ganaron la Premier League, era todo un acontecimiento. Ahora, el marfileño da sus primeros pasos en los banquillos y ha conseguido llevar al equipo eslovaco hasta la Champions después de superar tres rondas previas.

Yaya Touré y Manuel Pellegrini, hoy rivales, comparten una rueda de prensa de Champions cuando ambos estaban en el Manchester City. / Imago

Para disputar la Fase Liga tuvo que eliminar al Iberia Tbilisi (0-2 y 1-1), al Mjällby AIF (1-1 y 1-2) y al NK Celje (2-0 y 1-1). Sin embargo, el sorteo fue duro para el Slovan y de momento suma pleno de derrotas con un abultado 'average' de sólo un gol a favor por 17 en contra: 6-1 ante el PSG, 0-3 con el VfB Sttutgart, 4-0 con la AS Roma y 4-0 con el LASK. Aún le queda enfrentarse al Real Betis, al Shakthar Donetsk, al LOSC Lille y al FC Inter de Milán. Casi nada. Por todo ello, el Slovan de Bratislava no tiene nada que perder, saldrá sin presión y eso le convierte en un rival muy peligroso.

Eso sí, tendrá que buscar la victoria sin dos de sus mejores hombres: el extremo Sueliman Camara -autor del único gol en Champions- lleva un mes de baja y no va a llegar a tiempo, y el mediocentro Artur Gajdos, que pidió el cambio el pasado sábado por un problema físico que le deja también fuera de combate ante el Betis. Igualmente se lo pierde por lesión el delantero Mykola Kukharevych, mientras que los también atacantes Adam Griger y Manasse Kianga no están inscritos en la Lista A presentada a la UEFA cuando arrancó la Fase Liga.

Rotando más a los porteros Aleksandar Popovic y Dominik Takak, entre los jugadores que más minutos suman en Champions están los centrales Kenan Bajric - Svetozar Markovic, los laterales César Blackman - Sandro Cruz, y el pivote Peter Pokorny. Sin Gajdos, tiene para elegir entre Cristian Martínez, Alen Mustafik o el polivalente Daiki Matsuoka. Arriba, sin Camara, el extremo zurdo Nino Marcelli oposita a llevar el peso ofensivo junto al delantero Andraz Sporar, capitán y máximo anotador con siete dianas, y al también extremo Tigran Barseghyan, que con cinco es el segundo mejor realizador del Slovan.

Alineaciones probables del Slovan - Betis

Slovan de Bratislava: Popovic; Blackman, Markovic, Bajric, Sandro Cruz; Pokorny; Barshegyan, Mustafik, Ibrahim, Marcelli; y Sporar.

Real Betis: Álvaro Valles; Ángel Ortiz, Diego Llorente, Natan, Junior Firpo; Facundo Bernal, Deossa; Antony, Isco o Fornals, Riquelme; y Parrott.

Árbitro: Jerome Brisard (francés).

Estadio: NFS Tehelné Pole de Bratislava.