El entrenador del SK Slovan Bratislava﻿, Yaya Touré, y el capitán, Andraz Sporar, han aprovechado la rueda de prensa previa al encuentro de este martes en la UEFA Champions League para intentar rebajar la tensión con la grada y solicitar su ayuda ante los verdiblancos

El Real Betis visita este martes un polvorín altamente inflamable en su partido ante el Slovan de Bratislava. Tanto su entrenador, Yaya Touré, como su capitán y máximo goleador, el delantero Andraz Sporar, han reconocido las palpables tensiones que han provocado un cisma entre entre el equipo y su afición, muy descontenta por los malos resultados. Los hinchas más radicales se movilizan para protestar y los desplantes de algunos jugadores han echado gasolina al fuego.

El Slovan desató ilusiones después de ganar la Superleague de Eslovaquia y de garantizarse ingresos millonarios con una participación en la UEFA Champions League que se ganó superando tres rondas previas. Sin embargo, después de cuatro jornadas recibe al Betis como colista de la Fase Liga, con cero puntos de 12, y como el equipo más goleado, pues ha recibido 17 y sólo ha marcado uno. Además, en la liga de su país está segundo pero a 10 puntos del líder, el DAC 1904, tras 15 jornadas.

Yaya Touré se ofrece como mediador entre el Slovan y su afición

"No estoy contento con la situación. Lo importante es que estamos intentando solucionarlo. Hemos hablado de este tema con la directiva y los jefes de equipo. No es fácil, pero lo importante es que el club sea querido por la afición y por los jugadores. A veces, en el fútbol pasa como en una familia. Hay que sentarse a hablar y encontrar la manera de resolver estas cosas", ha explicado Yaya Touré en la rueda de prensa previa al partido ante el Betis.

El que fuera futbolista del Barça espera que la afición arrope al equipo ante el conjunto de su mentor Pellegrini y se aplacen las rencillas: "Agradezco a nuestros aficionados su apoyo. Lo mismo digo del esfuerzo de los jugadores. Creo que encontraremos una buena solución. Lo ocurrido en Ružomberok fue probablemente un malentendido. Esperamos que la gente venga al partido contra el Betis", manifestaba sobre las críticas al extremo Tigran Barseghyan por negarse a ir a aplaudir a la afición desplazada en el triunfo por 0-1 del pasado sábado.

"Aprecio mucho el sacrificio de nuestros seguidores y que viajen a todas partes para apoyarnos. Los necesitaremos el martes, luego el sábado y, sin duda, el próximo sábado... Estoy dispuesto a reunirme con ellos y hablar sobre este asunto para resolverlo. Ya he mencionado que la relación con los fans es como la relación con tu esposa. Se quieren, se necesitan, pero a veces hay que sentarse a hablar y aclarar algunas cosas", añadió el entrenador del Slovan.

Sporar pide respeto mutuo: "Les necesitamos, especialmente ante el Betis"

"Sabemos que no tenemos buenos resultados y que nuestro juego tampoco es bueno. Pero necesitamos a la gente, especialmente contra el Betis. Estamos orgullosos de tener una afición así. Nos animaron con vítores en Ruzomberok y llenaron la grada visitante. Debemos agradecerlo. Lo que pasó después del partido ya es cosa del pasado. Seguimos luchando por el título, pero solo juntos podremos lograrlo", ha opinado el capitán del Slovan sobre ese lance con Barseghyan.

"Hay que resolverlo internamente. Por supuesto, tenemos que hablar de ello. Lo más importante es el respeto mutuo. Confiamos en que vendrán a animarnos y debemos agradecérselo después de los partidos. No estamos rindiendo bien, así que yo, por ejemplo, no esperaba que la grada visitante de Ruzomberok estuviera llena, pero nuestros aficionados la llenaron por completo. Esto demuestra claramente que el Slovan es un gran club. Tenemos que seguir juntos", añadió el delantero de 32 años.

"Tenemos muchas ganas de jugar este partido. Está claro que el favorito es el Betis, pero haremos todo lo posible por ponerle las cosas difíciles y ofrecer un buen rendimiento. Sabemos que, para complicarle el partido, tendremos que hacer nuestra mejor actuación de la temporada. Está entre los tres o cuatro mejores equipos de su liga, tanto históricamente como en la actualidad. Nos espera un partido exigente, pero haremos todo lo posible por plantar cara", ha añadido Sporar en rueda de prensa.