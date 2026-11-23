El entrenador del Celta Fortuna se mostró más fastidiado por la lesión de su futbolista que por el empate contra el Real Valladolid el cual le permite estar fuera de los puestos de descenso a Primera RFEF, pero sin margen de maniobra

Domingo para olvidar el que vivió el Celta Fortuna porque se le escapó la victoria en el último minuto contra el Real Valladolid y porque se lesionó Stefan Bajcetic lo cual dejó muy fastidiado a Fredi Álvarez, entrenador del equipo filial del club gallego.

"El vestuario está dolido, sobre todo por la lesión de Stefan Bajcetic. No parece que sea una lesión grave, pero frena su adaptación a la competición. Ahora mismo está muy afectado y estamos muy tristes por él. El resultado es lo de menos"., explicó Fredi Álvarez a la finalización del encuentro.

Un problema muscular para Bajcetic que no parece grave según dijo el propio Fredi Álvarez. "Es una lesión muscular, pero ahora hay que esperar a las pruebas. Esperemos que sea una lesión corta. El problema es que hablamos de un jugador que viene de estar mucho tiempo parado, así que frena su incorporación y su proceso de adaptación a la competición".

No hay que olvidar que Bajcetic empezó tarde la temporada porque se recuperó de una lesión que arrastraba de la campaña pasada. Es por ello que Fredi Álvarez le mandó un mensaje de apoyo. "Es una pregunta más para el psicólogo que para mí. Lógicamente, todos tenemos mucho cariño a Stefan. Es un chico que viene de jugar en el Liverpool y en la Champions League y que ahora está aquí con chavales jóvenes que empiezan su trayectoria. La manera en la que se ha involucrado en este proyecto y en este equipo es espectacular. Todo el mundo le quiere mucho. Es un jugador muy alegre que nos ayuda muchísimo en el día a día. Lógicamente, estamos tristes por él porque todos sabemos, y él más que nadie, lo que ha pasado. Cuando tienes ahora un pequeño traspié en este proyecto, duele mucho. Pero vamos a tratar de ayudarle entre todos para que vuelva más fuerte".

El entrenador del Celta Fortuna analiza el empate contra el Real Valladolid

Fredi Álvarez también analizó el partido contra el Real Valladolid el cual les dejó un sabor amargo. "Lógicamente, nos duele que nos hayan empatado en los últimos minutos, pero es fútbol. Creo que hicieron méritos para empatar e incluso para ganar. Ahora hay que ver el alcance de la lesión y esperar que sea lo menos posible".

El entrenador del Celta Fortuna señaló la ruptura del partido como otra de las claves. "Tuvo un final de locos porque los dos equipos queríamos ganar. Se perdió un poco el control del juego. Ellos querían buscar el empate y nosotros buscábamos ese gol que nos diera tranquilidad. Al final hubo idas y vueltas, con mucho cansancio y el terreno de juego muy pesado. Tenemos que dar por bueno el punto ante un grandísimo equipo".

Por último, reflexionó sobre los problemas que está teniendo el Celta Fortuna para ganar como local. "Es importante sumar de tres, muy importante. En Balaídos tenemos que dar ese paso que nos está costando para sacar los partidos adelante. Hoy, una vez más, nuestra gente estuvo con nosotros a muerte hasta el final y quiero agradecer ese apoyo. Tenemos que intentar sumar de tres. Sabemos que fuera de casa es muy difícil ganar. Hemos hecho buenos partidos y, aun así, no nos ha dado para conseguir la victoria. En casa tenemos que intentar darle una vuelta, buscar situaciones que nos permitan dominar más los encuentros y generar más ocasiones de las que hoy fuimos capaces. Sumar siempre es importante y, si no puedes ganar, intentar no perder también lo es".