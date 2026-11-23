El extremo turco-danés ha decidido parar su carrera para priorizar su "bienestar" después de varios años con problemas de salud, no sabe si volverá a jugar al fútbol aunque guarda algo de esperanza: "Con suerte, no es un adiós definitivo"

Emre Mor aterrizó en Vigo en el verano de 2017 con la etiqueta de futbolista diferencial. El Celta de Vigo apostó muy fuerte por el extremo turco-danés, que llegaba procedente del Borussia Dortmund tras haber destacado por su velocidad, desborde y capacidad para superar rivales en el uno contra uno. La operación rondó los 13 millones de euros, una cifra que lo situó entre las incorporaciones más caras de la historia del club.

Su fichaje despertó una enorme ilusión en Balaídos. Sin embargo, su etapa como celeste terminó convirtiéndose en una historia de talento desaprovechado, falta de continuidad y talento desperdiciad. El extremo nunca llegó a ser titular indiscutible en el Celta y tras dos temporadas irregulares comenzó su odisea en forma de cesión: Galatasaray, Olympiacos y Fatih Karagümrük, donde acabaría firmando un año después, en 2022 como agente libre.

Ahora, cuatro años más tarde, Emre Mor ha decidido retirarse y todavía no ha cumplido los 30 años. Tiene 29 y estaba jugando en el NEC Nijmegen belga, pero ha decidido para por salud.

Emre Mor, en su etapa en el Celta. / Imago.

La dura despedida de Emre Mor

"A veces, la vida te obliga a tomar decisiones para las que tu corazón no está preparado. Tras afrontar años de difíciles problemas con mi salud, he tomado la difícil decisión de apartarme del fútbol profesional por el momento", confiesa en un comunicado en su perfil de Instagram. "Mi corazón todavía quiere jugar, pero mi cuerpo me está diciendo que ahora mismo necesita otra cosa", explica dejando en el aire la posibilidad de volver a jugar.

"Mi corazón todavía quiere jugar, pero mi cuerpo me está diciendo que necesita otra cosa"

"Duele alejarse de algo que has amado toda tu vida, pero ahora mismo, mi bienestar debe ser lo primero", añade el extremo turco-danés en su mensaje, que no descarta volver si su salud mejora: "No sé qué me deparará el futuro, pero en lo más profundo sigo albergando la esperanza de poder volver algún día a los terrenos de juego".

"Puede que el sueño esté en pausa, pero el amor nunca desaparecerá. No es la despedida que imaginaba y con suerte, no es un adiós definitivo", finaliza el ex del celta.

Una carrera complicada

El jugador turco ha recalcado que necesita centrarse en su recuperación y escuchar a su cuerpo, aunque no ha detallado públicamente la naturaleza exacta de los problemas médicos que padece. Por el momento, no se trata de una retirada definitiva, sino de un paréntesis en su trayectoria con la puerta abierta a un posible regreso.

Emre Mor, en su etapa en el Celta.

La decisión supone un nuevo capítulo complicado en la carrera de un futbolista que despertó grandes expectativas desde sus primeros pasos en el fútbol europeo. Mor destacó por su velocidad, habilidad en el uno contra uno y capacidad para desequilibrar, cualidades que le permitieron llamar la atención de clubes de primer nivel.

Sin embargo, su trayectoria ha estado marcada por la falta de continuidad y las dificultades para consolidarse en los equipos por los que pasó. Ahora, el jugador afronta una etapa en la que la prioridad será recuperar su salud y valorar, más adelante, si puede volver a competir al máximo nivel.