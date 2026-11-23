El jugador gallego hizo su primer tanto de la temporada en el triunfo del Alavés sobre el conjunto coruñés y aprovechó para poner de manifiesto su sentimiento celeste y recordarle al eterno rival el largo tiempo que ha estado alejado de Primera división

Aunque ya no defiende los colores del Celta de Vigo﻿, en cuya cantera se formó, Denis Suárez ﻿sacó a relucir su sentimiento celeste y la rivalidad con el Deportivo de La Coruña ﻿después de que el Alavés﻿, su actual equipo, se impusiera al cuadro coruñés este pasado sábado. Lo hizo, además, con un gol suyo﻿, el primero que logra en la temporada, que redondeó el 3-1 definitivo en el marcador de Mendizorroza.

Tras el encuentro, el de Salceda de Caselas admitió que había afrontado el choque con una motivación extra. Pero no solo por esa rivalidad gallega, sino por los comentarios procedentes del entorno del club de Riazor en los días previos, lo que aprovechó para lanzar un 'dardo' al Deportivo y recordar su condición de recién ascendido a la máxima categoría.

Desde La Coruña le recuerdan que fueron diez, sino ocho años fuera de la élite

"Hay otras veces que no estamos tan bien como hoy. Hoy hemos salido desde el minuto uno muy bien. Teníamos muchas ganas de este partido, yo especialmente. ﻿Leo mucho la prensa de Galicia, esta semana he leído comentarios de periodistas de Coruña diciendo que el Alavés era un equipo en capa caída y que se iba al descenso. Creo que necesitan un poco de humildad, vienen de diez años en Segunda y la Primera División está muy igualada", recalcó en los micrófonos de Movistar Plus.

Desde la ciudad herculina﻿, no obstante, le han recordado a Denis Suárez que no fueron diez, sino ocho, los años que el cuadro blanquiazul se llevó sin pisar la Primera división, desde su descenso en 2018 hasta su regreso el pasado verano. Además, en ese tiempo no solo estuvo en la Categoría de Plata, sino que pasó también por el 'infierno' de la Primera RFEF﻿.

Una celebración especial y un futuro regreso en el aire

Además, el que fuese también jugador del Sevilla FC, el Villarreal, el Barcelona o el Espanyol justificó la rabia expresada en su celebración. "Obviamente soy del Celta y el Deportivo de A Coruña es el máximo rival﻿. Pero yo ahora defiendo los colores del Alavés y llevábamos una racha muy mala y teníamos muchas ganas de ganar", afirmó.

Sea como fuere, lo cierto es que, desde la distancia, el ex del Celta demostró que sigue sintiendo en clave celeste, aunque nunca llegó a jugar un derbi frente al Deportivo﻿. Atrás queda su convulsa salida de Balaídos en enero de 2023, después de tres campañas y media en el equipo, debido a un enfrentamiento con Carlos Mouriño﻿, por entonces presidente del club. De hecho, en el último mercado de fichajes volvió a plantear su regreso a Vigo, pero no acabó cuajando. Un episodio que quizás se reabra en unos meses. A sus 32 años, acaba contrato con el Alavés a final de temporada.