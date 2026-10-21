La reflexión de Denis Suárez sobre su nueva vida: "Es diferente a los que he estado antes"

El centrocampista del Alavés ha hablado de sus raíces y de la mezcla de orígenes de su hijo, sin olvidar Salceda de Caselas, el lugar donde creció y dio sus primeros pasos en el fútbol

Los futbolistas, ya sean del más alto nivel o incluso de categorías inferiores, suelen tener que hacer las maletas con frecuencia y cambiar de ciudad cada vez que fichan por otro equipo. Denis Suárez conoce bien esa realidad después de pasar por diferentes clubes y países, pero ahora parece haber encontrado en Vitoria un lugar en el que disfrutar de una mayor tranquilidad junto a su mujer y su hijo. El centrocampista del Deportivo Alavés ha hablado de esta nueva etapa personal, marcada por la buena acogida que ha recibido en la capital alavesa.

El jugador gallego también ha repasado sus orígenes y los vínculos que mantiene con los distintos lugares que han formado parte de su vida, al menos con algunos de ellos. Una historia en la que se mezclan Galicia, Cataluña y el País Vasco, tres territorios con un significado especial para su familia. En una entrevista con el Diario As, Denis asegura que "mi hijo tiene sangre vasca, gallega y catalana. Nació en el País Vasco. Elijo todos esos sitios y también Salceda".

La tranquilidad que ha encontrado Denis Suárez en Vitoria

Cuando no está jugando o entrenando, Denis Suárez disfruta de una rutina que le permite compartir tiempo con su familia. "Se nos puede ver perfectamente en cualquier momento dando una vuelta por la calle. Vitoria tiene lugares encantadores, es pequeña, pero nos gusta mucho", ha comentado el centrocampista, que ha encontrado en Vitoria un entorno favorable para esta etapa de su vida.

La adaptación también ha resultado más sencilla gracias al trato recibido desde su llegada al Alavés. "En Vitoria siempre me han acogido muy bien desde el principio. El club es muy familiar y hay muy buena gente, es diferente a los que he estado antes", ha señalado.

Suárez también ha querido poner en valor el papel de la afición. Su apoyo no le ha sorprendido del todo, ya que había tenido la oportunidad de comprobarlo cuando visitaba Mendizorroza como rival. "El ambiente que se vive en el estadio es increíble. Cuando venía de visitante ya me daba cuenta de lo que apoyan a su equipo", ha reconocido.

De Salceda de Caselas a Mánchester con solo 16 años

Como buen gallego, Denis Suárez también tiene una identidad profunda sobre sus raíces y la popular morriña. Nacido en Salceda de Caselas, dio sus primeros pasos en el fútbol en el equipo de Porriño, donde empezó a jugar con apenas tres años. Aquel fue el inicio de un recorrido que le llevaría a incorporarse a la cantera del Celta de Vigo y, posteriormente, a dar el salto al extranjero. "En el Porriño Industrial había empezado a los tres años. Ese fue mi primer paso en el fútbol. El primer equipo llegó a jugar en Tercera División", ha recordado.

"Con doce años, el entrenador que tenía en el Porriño se fue al Celta y me llevó con él. Estaba en alevines de segundo año. Yo era de Salceda de Caselas. Allí me crié hasta los 16 años que me fui a Mánchester", ha explicado Denis Suárez.

Desde entonces, su trayectoria le ha llevado por distintos equipos, entre ellos el Manchester City y el Barcelona. Ahora, en el Alavés, ha encontrado un nuevo hogar sin perder de vista los sitios que han marcado su vida.