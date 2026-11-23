No tiene nada que ver con las elecciones del próximo domingo, pero la Primera división vive su particular giro a la izquierda con los futbolistas que manejan preferentemente la zurda ganando peso en los vestuarios hasta representar ya más de una cuarta parte de los jugadores de LaLiga EA Sports

Este domingo España se juega mucho con su cita con las urnas y las elecciones generales del 29 de noviembre, pero en LaLiga el giro a la izquierda se viene produciendo desde hace tiempo sobre el terreno de juego. No es una cuestión ideológica, sino futbolística. Los zurdos, históricamente menos habituales que los diestros, han ido ganando protagonismo hasta convertirse en una presencia cada vez más numerosa en la máxima categoría del fútbol español.

La curiosidad saltó a la vista en las primeras jornadas de LaLiga EA Sports con el Racing de Santander, que alineó hasta siete futbolistas zurdos en su once ante el Elche. Una circunstancia que volvió a repetirse frente al Alavés y que llevó a Pablo Puente, de Arco FM, a poner el foco en un dato llamativo: la plantilla racinguista cuenta con doce jugadores que utilizan preferentemente la pierna izquierda, justamente la mitad del plantel cántabro es zurdo.

Pero lo del Racing no es un caso aislado. El análisis de las plantillas de Primera división deja una fotografía que confirma esa tendencia: de los 500 futbolistas contabilizados, 128 son zurdos. Es decir, un 25,6%, una proporción muy superior al porcentaje que representan en la población mundial.

El conjunto cántabro lidera este peculiar ranking de LaLiga con 12 futbolistas zurdos, la mitad de su plantilla, seguido por el Real Madrid y el Sevilla y el Betis, con 9, aunque en el caso de los equipos sevillanos contamos a Nico Guillen y Morante, ambos con ficha del filial pero en dinámica del primer equipo. El Villarreal aparece a continuación con ocho cada uno. En el extremo opuesto está el Athletic Club, con solo tres, mientras que Málaga, Celta y Getafe cuentan con cuatro. La media de Primera división se sitúa en 6,4 zurdos por equipo, aunque el reparto dista mucho de ser uniforme.

El Racing, el equipo más zurdos en LaLiga / Imago

Según los datos recogidos por la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la prevalencia mundial de personas zurdas se sitúa en torno al 10,6%, aunque puede variar dependiendo de cómo se mida la lateralidad. Por tanto, la diferencia con el fútbol profesional es evidente.

La zurdera también fue perseguida

Durante siglos, utilizar preferentemente la izquierda estuvo rodeado de prejuicios. La religión, las supersticiones y una sociedad construida para los diestros alimentaron una imagen negativa que llegó a relacionar esta condición con la mala suerte o incluso con el mal. El propio término latino sinister, que significa izquierda, acabó adquiriendo también connotaciones negativas y asociándose a lo funesto. Pero no es una simple cuestión de lenguaje. En las escuelas, todavía durante buena parte del siglo XX, hubo niños obligados a escribir con la derecha, llegando a utilizarse castigos físicos y psicológicos para corregir su lateralidad.

La UOC ha abordado precisamente las consecuencias de esa práctica. Sus especialistas advierten de que forzar a un niño zurdo a utilizar la mano derecha puede generar dificultades de coordinación y aprendizaje, además de frustración. La recomendación es respetar la preferencia natural de cada persona, en lugar de intentar adaptarla a la mayoría.

Antony y Suazo, dos de los zurdos de LaLiga / Imago

La ciencia tampoco ha encontrado una explicación definitiva sobre por qué unos nacen diestros y otros zurdos. Un estudio de 2020 sobre más de 1,7 millones de personas identificó variantes genéticas relacionadas con esta preferencia, aunque los investigadores apuntaron que la genética explica solo una parte de la variación y que también intervienen factores ambientales.

Un lujo para los equipos

En el fútbol, sin embargo, esa particularidad parece haberse convertido en un valor añadido. Jorge Valdano lo explicó con su habitual sentido del humor en una entrevista concedida en Argentina: "Piensan distinto, son más atractivos… Una vez leí que si los zurdos tienen que ir de la B a la A, pasan por la Z y dan toda la vuelta... Nosotros somos más derechos… Tienen también un cierto sabor estético. La mayoría de ellos han llevado o llevan la camiseta con el 10 y eso les hace tener hasta la obligación de ser estéticos. Le daban mucha importancia a eso".

No faltan ejemplos para alimentar la percepción que expone Valdano. Raphinha, Lamine Yamal, Messi, Michael Olise o Mikel Merino forman parte de una lista de futbolistas en activo que destacan por su calidad y que tienen la pierna izquierda como principal herramienta. En el ranking de valores de mercado de Transfermarkt, tres de los cuatro primeros futbolistas que aparecen son zurdos. Lamine Yamal alcanza los 220 millones de euros, mismo valor que Erling Haaland, mientras que Olise aparece en cuarta posición con 180 millones. Sólo Mbappé, con una tasación de 200 millones, se cuela entre tanto zurdo.

Laporte y Oyarzabal, dos de los zurdos de LaLiga / Imago

Ser zurdo no convierte a un futbolista en mejor que uno diestro, pero contar con jugadores capaces de manejar con naturalidad la pierna izquierda supone un recurso valioso para cualquier equipo. Quizá por eso los ojeadores siempre han prestado especial atención a estos perfiles. La temporada pasada, según los datos de Pablo Puente, el Arsenal lideraba el porcentaje de zurdos entre los equipos de las grandes ligas, con un 44%, por delante del Sunderland y el Estrasburgo.

En el fútbol, ser zurdo puede ser, incluso, una ventaja que explotar. Luego están los jugadores que buscan la excelencia en este sentido como Ousmane Dembélé, que domina las dos piernas. Porque, puestos a ser especiales, algunos prefieren no elegir solo un lado.