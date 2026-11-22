Los prolegómenos y el epílogo de﻿l duelo cainita ofrecieron estampas dignas de elogio, con aficionados sevillistas venciendo la timidez y dejando brotar su simple amor al fútbol para pedir autógrafos a Joaquín y Ceballos, así como un gesto de compañerismo de Vlachodimos hacia Álvaro Valles; por desgracia, hubo insultos a la expedición bética, especialmente uno intolerable a Natan, que LaLiga investigará

El Gran Derbi ya es un evento del que ﻿LaLiga presume y que se exporta a todo el mundo. De hecho, el #hashtag que se viraliza en redes es ése y no ﻿#SevillaRealBetis o ﻿#RealBetisSevilla﻿. Por esa razón, se hizo mucho hincapié en todos los estamentos del fútbol español para que cesara el mal rollo entre las directivas, felizmente olvidado, como demuestra la buena convivencia no sólo en los palcos del ﻿Benito Villamarín﻿, ﻿La Cartuja y el ﻿Ramón Sánchez-Pizjuán entre Ángel Haro y ﻿José María del Nido Carrasco﻿, sino también en actos previos con el alcalde de Sevilla﻿, José Luis Sanz﻿, o el presidente de la Diputación provincial, ﻿Javier Fernández de los Ríos﻿.

Por todo lo anterior, cuidar la imagen que se proyecta es fundamental. Todos quieren ver ﻿emoción﻿, ﻿tensión﻿, ﻿pasión﻿, aunque se sacrifique seguramente algo de buen fútbol en este tipo de partidos. Sobran las ﻿provocaciones y los ﻿insultos﻿, aunque, por desgracia, parecen ﻿inevitables﻿. Es lo que ocurrió este sábado, cuando se cruzaron líneas de la habitual ﻿guasa sevillana. Por ejemplo, con los visitantes ﻿Antony Matheus dos Santos o ﻿Dani Ceballos﻿, que acapararon los ataques de la grada antes, durante y después. Aficionados sevillistas se quejan también de sus gestos (un "﻿sois malísimos﻿" del paulista al final, los besos con sorna y la ﻿peineta del utrerano antes de volver a casa...).

Más lejos aún fueron con ﻿Álvaro Valles﻿. No por cantarle en broma, tras su fallo en el 1-1, lo de "﻿Valles, selección﻿", sino, como denuncia su mujer, por desear un ﻿malnacido la muerte de su hija. Además, según captó la cámara de 'Eldesmarque', cuatro gatos (no hay que exagerar, exactamente fueron ésos) entonaron gritos ﻿racistas hacia ﻿Nelson Deossa y, sobre todo, ﻿Natan de Souza﻿, aparte de ﻿descalificaciones al resto de los expedicionarios verdiblancos en general, aunque ﻿Marc Bartra y ﻿Álvaro Fidalg﻿﻿o ﻿contestaron con inocencia. El central brasileño se lo tomó bien, aunque ﻿LaLiga anuncia una investigación, así que a ver si esto no acaba en una multa importante para el Sevilla FC﻿.

Por encima de los colores

Como contraste a estos momentos tan feos, también ocurrieron en ﻿El Gran Derbi momentos loables que no deben quedar en el tintero. Por ejemplo, venciendo la ﻿vergüenza y el ﻿apuro﻿, varios aficionados sevillistas pidieron autógrafos y posaron junto al lesionado Dani Ceballos﻿ y el ya retirado ﻿Joaquín ﻿﻿Sánchez﻿, actual consejero de la entidad bética﻿. Muy cariñosos, el utrerano y el portuense les dedicaron las mejores de sus sonrisas y una actitud cómplice que aliviaba la extrañeza (que no debería ser tal) de una situación seguramente inconfesable dentro de la rivalidad sevillana: que puedas sentir ﻿admiración futbolística por un futbolista que viste los colores del eterno rival.

La caballerosidad entre colegas de profesión

Una de las cámaras de DAZN se centraba tras el pitido final en la ﻿desolación de ﻿Álvaro Valles﻿, consolado por la práctica totalidad de sus compañeros al haber errado gravemente en el 1-1 definitivo de ﻿Kike Salas﻿. El que más tiempo pasó animándole fue ﻿Dani Ceballos﻿, pero luego fueron pasando ﻿Diego Llorente﻿, Junior Firpo﻿, ﻿Fran García﻿, ﻿Diego Conde﻿... Todos, titulares y suplentes. Pero resultó llamativo, por bonito, el gesto de ﻿Odysseas Vlachodimos﻿, uno de los que mejor podía entender cómo se sentía el rinconero. El meta griego del ﻿Sevilla FC﻿, con gesto contenido y serio, saludó a ﻿Antony Matheus dos Santos y se dirigió al '1' bético para abrazarle y dirigirle unas palabras al oído. ﻿Compañerismo y ﻿caballerosidad a raudales. Otro episodio que no debía omitirse.