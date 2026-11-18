En la mañana de este miércoles se ha producido una de las imágenes más características de la previa del derbi sevillano, como es la foto institucional con el alcalde de Sevilla como protagonista

Poco a poco, todo se va preparando para acoger uno de los grandes espectáculos del fútbol español, como es el Gran Derbi. La ciudad ya empieza a vivir toda esa previa que culminará cuando, a las 18:30, ruede el balón en el Ramón Sánchez-Pizjuán para decidir si el Sevilla FC o el Real Betis es el primer ganador del partido grande de la ciudad. Ese ambiente previo ya viene cociéndose desde hace una semana, ya que el parón internacional ha dado a lugar a que ya se puedan ir viviendo las distintas declaraciones y ambientes acerca del mismo. A la espera de que comience el espectáculo, poco a poco se van desarrollando los actos anteriores que ya son habituales.

La Real Fábrica de Artillería ha sido la encargada de acoger la foto institucional que ha reunido a José Luis Sanz, alcalde de la ciudad de Sevilla, junto a Ángel Haro y José María del Nido Carrasco. Estos dos últimos, al llegar al recinto, se han fundido en un fuerte abrazo y han establecido una charla con buena sintonía entre ambos. Otro de los que ha estado presente ha sido Alberto Pérez-Solano, secretario del Consejo de Administración del Sevilla.

Los protagonistas posan con la bandera de la ciudad / ED

A la llegada del alcalde, los tres protagonistas han establecido una pequeña charla que ha derivado en un paseo donde, entre otras cosas, José Luis Sanz le mostraba la reforma que se está ejecutando en esta Real Fábrica de Artillería. Tras eso, la foto ha quedado emplaza a la bóveda de la 'Catedral' de este emblemático lugar. Una vez dadas las manos, también han lucido ambos la bandera de la ciudad de Sevilla y las equipaciones de ambos equipos. Uno de los detalles más relevantes es que Ángel Haro ha lucido la equipación verde en la foto, por lo que es una pista de lo que podría lucir el conjunto verdiblanco en su visita al templo del eterno rival.

El gran ambiente que esta ciudad protagoniza

Una de las cuestiones que 'preocupaba' a los aficionados era el saber si iban a poder vivir un entrenamiento a puerta abierta para ponerle color al derbi sevillano. A esta hora de la tarde, aún no se ha anunciado nada, y todo apunta a que no se producirá. Varios son los motivos que lo explican, y tienen cierto razonamiento. Uno de ellos es la fecha del encuentro, teniendo que ser este entrenamiento un viernes por la mañana, un día laborable y poco accesible para que pueda ser una gran fiesta de ambas aficiones.

Los dos presidentes hablan en el acto / ED

A pesar de eso, se espera que se viva un ambiente espectacular, algo ya habitual en este partido. La ciudad de Sevilla sabe responder en este tipo de eventos, que hacen especial a un lugar que tiene un color especial, usando el símil de la canción. A pesar de ciertas cuestiones, se ha producido esta mañana una cordialidad entre ambas entidades, con el alcalde como figura intermedia. Un encuentro en un momento clave donde, entre otras cosas, La Cartuja es un punto álgido que puede escenificar una gran diferencia entre ambos equipos.