El torero peruano no se define como un fanático del fútbol, aunque reconoce que "disfruta" con un buen partido. Y es que, más allá de la tauromaquia, el golf es su otra pasión

El torero Andrés Roca Rey ha hecho del toro su gran pasión, pero también ha encontrado tiempo a lo largo de su vida para practicar deporte. El diestro peruano, una de las grandes figuras de la tauromaquia hoy día, tuvo una infancia en la que el fútbol, el tenis, el surf y, especialmente, el golf también ocuparon un lugar importante. Una afición esta última que todavía conserva y que le permite desconectar de las exigencias de su profesión.

Roca Rey: el golf, el fútbol, el tenis y el surf

El propio Roca Rey se refería a ello en una entrevista concedida a Noticias de Navarra hace poco más de un año, durante su estancia en Pamplona con motivo de la Feria del Toro de San Fermín. Preguntado por si practicaba algún deporte, el torero peruano no dudaba en señalar cuál era su favorito: "Me gusta el Golf, es un encuentro conmigo mismo". El golf es para el peruano una forma de encontrar tranquilidad y alejarse durante unas horas de la presión y la responsabilidad que supone ponerse delante de un toro.

De hecho, su relación con el golf viene de mucho antes. Tanto es así que, en una entrevista concedida a la revista Escaparate en junio de 2021, Roca Rey reconocía que, de no haberse dedicado al mundo del toro, probablemente habría sido golfista. No le faltaban condiciones para ello. "Fui hasta campeón nacional de golf en Perú", confesaba.

Roca Rey también jugaba al fútbol con sus amigos

El golf no fue el único deporte que Roca Rey practicó durante su infancia. En una conversación con Vicky Martín Berrocal en el videopódcast 'A solas con...', el torero recordó algunas de aquellas experiencias y desveló que también jugaba al fútbol: "Yo jugué fútbol con mis amigos, estuve en la misma selección". Roca Rey también recordó sus primeros pasos en otras disciplinas: "Jugué golf, en eso sí era bueno de niño, con otros niños. Jugué tenis, es, aquí se le dice surf, corrí tabla en Perú".

Ninguna de aquellas actividades, sin embargo, consiguió despertar en el torero lo que acabó encontrando en la tauromaquia: "Lo único que de verdad me atrapó y dije, esto es diferente a todo, fue el mundo del toro, la tauromaquia".

El torero Roca Rey, en la plaza. / Imago

No es fanático del fútbol

Su relación con el fútbol tampoco ha evolucionado hasta convertirse en la de un aficionado apasionado. De hecho, cuando le preguntaron por sus preferencias futbolísticas en la entrevista con Noticias de Navarra, fue bastante claro: "No soy fanático, pero disfruto de un buen partido".

Así es la faceta más deportiva de Andrés Roca Rey, un torero que pudo haber seguido un camino muy diferente y que todavía encuentra en el golf ese espacio de desconexión que tanto valora. Una pasión que, como él mismo resume, le permite tener un encuentro consigo mismo lejos de los ruedos. Y es que el toro, en la vida de un torero, no siempre lo es todo.