Catalanista confeso, el técnico reconoce que no habría sido internacional español hasta en 47 ocasiones si hubiera existido otra posibilidad durante su etapa como futbolista profesional﻿: “Cuando competía con España también estaba representando nuestra identidad y nuestra manera de ser"

Pep Guardiola, ahora sin equipo, desde que abandonara el banquillo del Manchester City el pasado curso y decidiera tomarse un tiempo para sí mismo y su familia, es un catalanista reconocido. El de Santpedor no ha desaprovechado oportunidad para dejar claro sus ideales políticos y nacionalistas, siempre que ha tenido ocasión.

Unas convicciones que, para muchos, choca con el hecho de que haya defendido a la Selección Española como futbolista. El propio Pep Guardiola se ha referido también a ello, respondiendo a los reproches que años atrás recibió del ministro del Interior de la época, Jorge Fernández Díaz.

Guardiola, catalanista e internacional con España

“Ya sé que el ministro dijo que fui a la selección por dinero. Creo que está equivocado y cuando vea a Fernández Díaz le diré que no fui por una cuestión económica. He pagado desde el primer día al último mis impuestos, cosa que muchos partidos políticos no puede decir lo mismo. Lo hice lo mejor posible. ¿No podría haber jugado con el Brescia porque soy del Barça? ¿Ni conocer la cultura árabe? Eso no tiene sentido. Si hubiera habido un estado catalán habría jugado con Catalunya porque soy de Santpedor, pero en ese momento no era viable”, dijo Guardiola a través de la plataforma Guanyarem.

Al hablar de Guanyarem, Guardiola quiso destacar también que se trataba de una iniciativa surgida de la voluntad popular y que no estaba promovido por ninguna formación política: “Es un movimiento colectivo que no depende de una sola persona y que refleja una participación democrática muy amplia”.

Guardiola, su posicionamiento con Cataluña y la Selección Española

Guardiola no ha escondido tampoco nunca su posicionamiento sobre la independencia de Cataluña. Una causa que viene defendiendo desde hace años, siendo uno de los rostros visibles del independentismo catalán con el paso del tiempo. Pura contradicción para aquellos que lo atacan por el hecho de haber defendido la camiseta de España en 47 partidos con la absoluta.

“Cuando competía con España también estaba representando nuestra identidad y nuestra manera de ser"

“Cuando competía con España también estaba representando nuestra identidad y nuestra manera de ser. No me molesta que alguien tenga una postura política diferente a la mía, porque cada persona debe poder defender libremente sus pensamientos”, ha defendido siempre Guardiola.

Y es que Guardiola resume su postura en una defensa de la libertad individual y del compromiso con las obligaciones laborales: “Lo importante es que cada uno pueda decidir libremente si quiere posicionarse y que, al mismo tiempo, desempeñe correctamente su trabajo”.