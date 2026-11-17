El exfutbolista del Sevilla admite tras cinco años retirado que se saltó un acto del club para acudir a un evento con la ayuda del entonces mediático delegado nervionense

La proximidad del derbi ha disparado la participación en los medios de comunicación de jugadores que pasaron por Sevilla y Betis, vivieron el duelo cainita y están desvelando anécdotas que no se conocían tanto referidas al partido como a sus experiencias en Nervión y Heliópolis.

Dentro de este contexto, una de las historias más curiosas que han salido a la luz en estos días la ha contado Emiliano Armenteros, que ha reconocido que se escapó de un acto programado por la entidad nervionense para poder asistir a un concierto. 'Fuga' para la que contó con un aliado imprescindible, el por entonces delegado del Sevilla y ahora personaje mediático Cristóbal Soria.

Cinco temporadas vinculado al Sevilla

Cabe recordar antes de la anécdota que Armenteros recaló en el Sevilla Atlético el verano de 2007 para después saltar al primer equipo y permanecer en la disciplina del club hasta 2012 con hasta tres cesiones de por medio al Xerez, Rayo Vallecano y Osasuna.

Así, cuando alternaba el filial con el Sevilla, el que fuera extremo ha reconocido ahora, tras llevar cinco años retirado, que pidió ayuda a Soria para hacer 'pellas' y la recibió para no perderse un evento al que tenía muchas ganas de acudir. "A los jóvenes que subíamos Cristóbal nos trataba muy bien, siempre nos trató muy bien. Y yo tengo una anécdota con él que siempre cuento a amigos", indicó en El Chiringuito el otrora extremo, que procedió a contar su escapada de la mano del exdelegado.

Se escapa de una comida oficial para ir a un concierto

"En esto del rock hay una banda argentina que también me gusta, que son amigos de Marea, La Renga. Estaban acá en Barcelona y había una comida de equipo, y le tuve que pedir a Cristóbal que me sacara de la comida, porque tenía el vuelo de Sevilla a Madrid para llegar a la tarde al concierto y al otro día a las 6 de la mañana era el vuelo de regreso para entrenar", explicó Armenteros, que confirmó que Soria le tendió la mano.

"Cristóbal me ayudó con eso y fue al concierto. Lo cuento hoy después de cinco años retirado", señaló entre risas el argentino mientras que su cómplice corroboraba en el plató su historia y necesaria colaboración.

Cristóbal Soria ratifica la historia: "Lo hice bajo mi responsabilidad"

"Lo saco yo, claro, lo saco yo sin que se entere absolutamente nadie. Lo saco yo bajo mi responsabilidad", aseguró con rotundidad Cristóbal Soria, por entonces un gran aliado de los futbolistas y ahora contando los días para vivir el derbi del sábado.