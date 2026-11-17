El piloto español tiene en Portimao su seguda oportunidad de cerrar el campeonato de MotoGp y podría lograrlo este sábado si gana la carrera al sprint. También, Manuel González aspira a conquistar el título en Moto2

El Mundial de motociclismo afronta su penúltima prueba de la temporada con la posibilidad de conocer a dos nuevos campeones. Marc Márquez llega al Gran Premio de Portugal con una ventaja de 60 puntos sobre Jorge Martín y tiene en su mano asegurar matemáticamente el título de MotoGP este mismo sábado. El piloto de Cervera necesita ganar la carrera al sprint para conquistar su décima corona mundial y poner el broche a una temporada en la que ha vuelto a situarse en lo más alto.

La pelea por el campeonato ha cambiado en las últimas semanas. Jorge Martín, que todavía mantenía opciones de luchar por el título, sufrió una caída en la carrera al sprint de Australia que le provocó una fractura en el radio. Sus problemas físicos le han impedido recuperar terreno y, después de la cita de Qatar, se encuentra a 60 puntos de Márquez. Marco Bezzecchi, tercero en la clasificación, está a 74 unidades y también conserva opciones matemáticas ya que son precisamente, los mismos puntos que quedan por disputarse.

Un cirucito que todavía se le resiste a Marc Márquez

El escenario, sin embargo no es para nada uno en el que el catalán se sienta cómodo. Portimao es uno de los pocos circuitos en los que todavía no ha conseguido ganar en MotoGP. De hecho, tampoco ha logrado imponerse en Mandalika, por lo que conseguir el triunfo en Portugal supondría añadir otro a su larga lista de victorias.

Marc Márquez ya sabe lo que es procalamarse campeón en Portugal, aunque sus dos victorias llegaron en Estoril cuando se enontraba en categorías inferiores, en el año 2010 y 2012. Este fin de semana tendrá la oportunidad de hacerlo en Portimao y, sobre todo, de celebrar un nuevo campeonato. El propio piloto ya ha advertido la dificultad que tendrá este reto, especialmente por las bajas temperaturas y la posibilidad de que llueva durante el Gran Premio portugués.

"ManuGass" podría hacer lo mismo en Moto2

No solo la categoría de MotoGP es la única que presupone emoción hasta el final. La categoría intermedia, la de Moto2 también llega a tierras lusas con el campeonato en juego. Manuel González tiene la posibilidad de conquistar su primer campeonato mundial de Moto2, aunque para ello deberá ampliar su ventaja sobre Izan Guevara hasta los 25 puntos al término del fin de semana.

Manuel González en el GP de Indonesia. / Imago.

Tras la última victoria en Qatar, el madrileño llega muy reforzado ya que aprovechó el abandono de Guevara por problemas mecánicos para aumentar su ventaja en la clasificación. Con dos grandes premios todavía por disputarse, Portimao será su primera oportunidad para hacerse con el título.

El motociclismo español puede vivir este mismo fin de semana una cita histórica en Portugal. Marc Márquez busca su décima corona mundial y Manuel González aspira a estrenar su palmarés con el título de Moto2, en una penúltima cita que puede dejar prácticamente resuelta la temporada.