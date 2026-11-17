Tras convertirse en el protagonista de la trifulca de Abu Dhabi y sorprender con su victoria ante Urijah Faber, el georgiano ya tiene nuevo compromiso: se medirá al vencedor de un combate entre dos estrellas de la UFC en su segunda aparición profesional

La historia de Saba Lazishvili ha dado un giro radical en apenas unos días. El georgiano pasó de verse envuelto en la multitudinaria pelea que sufrió Merab Dvalishvili en un hotel de Abu Dhabi, a convertirse en protagonista sobre el tapiz tras derrotar a Urijah Faber. Ahora, ya conoce el rival de su segundo combate en RAF. Se enfrentará al ganador entre Anthony Pettis y Cody Garbrandt, dos leyendas dentro de la UFC

El luchador georgiano, de apenas 21 años, se convirtió en uno de los protagonistas del altercado después de salir en defensa de su compatriota y compañero de entrenamiento Merab Dvalishvili durante el enfrentamiento con Usman Nurmagomedov y varios miembros de su equipo daguestani. Las imágenes de aquella pelea dieron la vuelta al mundo y provocaron numerosas reacciones, entre ellas la de Ilia Topuria.

En medio de toda aquella situación apareció Saba Lazishvilli, amigo y compañero de entrenamiento de Merab, quien no dudó en salir en su defensa. Su intervención en la trifulca hizo que su nombre comenzara a circular entre los aficionados. El joven georgiano llegó a enfrentarse a varios integrantes del grupo rival y, también plantándole cara a los hermanos Usman y Umar Nurgamedov.

La contundente reacción de Saba Lazishvili

La propia reacción del luchador desató la locura en redes sociales. “Me voy a pasar a las MMA si esto es todo lo que dos tipos pueden hacerme”, habría comentado el luchador, según contó Merab. Una declaración que reflejaba su confianza justo después de haberse visto envuelto en el altercado del hotel. Además, su intervención recibió elogios de otras figuras de las artes marciales mixtas. Sean O'Malley destacó que, pese a tener apenas 21 años y dedicarse principalmente a la lucha, había conseguido derribar a dos integrantes del equipo rival.

La repercusión de esta trifulca fue mucho más allá de las imágenes que circularon por Internet. El propio Merab también denunció lo ocurrido y recibió numerosas muestras de apoyo. Mientras tanto, Saba comenzaba a convertirse en el protagonista de todo lo sucedido.

Pero su historia no terminó en el hotel. Apenas días después de la pelea, Lazishvilli recibió una oportunidad inesperada en RAF Abu Dhabi. Umar Nurmagomedov, que inicialmente iba a enfrentarse a Faber, fue apartado de la cartelera después del enfrentamiento protagonizado por su hermano Usman. La vacante terminó siendo ocupada por Saba, que aceptó el reto y se estrenó como profesional frente al excampeón de la UFC.

El georgiano no desaprovechó la ocasión y se llevó la victoria por 12-7 ante Urijah Faber. Un resultado que confirmó su potencial sobre el tapiz y aumentó todavía más la atención sobre su figura.

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Un nuevo reto en RAF 16

Ahora, Saba Lazishvili ya tiene fijado su próximo desafío. El georgiano volverá a competir el 19 de diciembre en RAF 16, que se celebrará en Long Island, Nueva York. Su rival saldrá del enfrentamiento entre Sergio Pettis y Cody Garbrandt, por lo que tendrá enfrente a otro nombre de primer nivel dentro de las artes marciales mixtas.

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Su irrupción tampoco ha pasado desapercibida para las grandes organizaciones. Según explicó Merab Dvalishvili, tanto la UFC como la PFL han mostrado interés en el joven georgiano después de su aparición en Abu Dhabi y su victoria ante Faber.