Paddy Pimblett atiza a Ilia Topuria: "He oído que todo el mundo en España se ha vuelto en su contra"
El luchador de Estados Unidos intenta tener un combate con el hispano-georgiano que, de momento y una vez se ha recuperado de sus lesiones, sólo quiere la revancha con Justin Gaethje para recuperar el título de campeón del peso ligero
Ilia Topuria está totalmente centrado en ponerse en forma para intentar recuperar el título del peso ligero de la UFC que perdió hace unos meses contra Justin Gaethje. El hispano-georgiano no quiere saber de nada ni de nadie más, pero Paddy Pimblett, con que Ilia Topuria ha tenido varios enfrentamientos verbales en los últimos años, tiene otros planes ya que ha utilizado el programa de Joe Rogan para atizar a Ilia Topuria con el objetivo de pelear con él.
Ilia Topuria tiene previsto su vuelta al octágono a comienzos del año 2027 y ya ha dejado caer de manera pública que quiere una revancha con Justin Gaethje, contra el que perdió el pasado mes de junio. Sin embargo, Paddy Pimblett aparece en escena atacando al hispano-georgiano. Es precisamente a través de su nacionalidad por donde el luchador de Reino Unido ha atacado a Ilia Topuria.
Paddy Pimblett ataca a Ilia Topuria
Paddy Pimblett ha dicho en el programa de Joe Rogan que Ilia Topuria ya no es querido en España. "¿Es georgiano, español o alemán? Elige uno, chico, no puedes ser las tres cosas a la vez. Deja de intentar conseguir seguidores de tres países diferentes. De todas formas, he oído que todo el mundo en España se ha vuelto en su contra. Ya había algunos rumores antes de que perdiera contra Justin, pero está claro que la cosa ha empeorado desde que perdió contra él. Será duro si lucho contra él y vuelve a perder; entonces no le quedará ni un solo seguidor".
El británico ha respondido así a las palabras de Ilia Topuria que hace unos días en ABC dijo que lo derrotaría sin problemas. "¿Paddy? Me lo comería como la gran salchicha que es".
Tanto Ilia Topuria como Paddy Pimblett están a la espera de conocer a su siguiente rival en la UFC. El hispano-georgiano sólo quiere luchar contra Justin Gaethje, mientras que el británico ve con buenos ojos el pelear con Ilia Topuria ya que a sus 31 años considera que está en su mejor momento después de haber derrotado a Benoit Saint Denis el pasado mes de junio.
Ilia Topuria volverá a pelear en la UFC a comienzos del año 2027
Ilia Topuria lleva sin pelear varios meses porque se está recuperando de las lesiones que sufrió en la pelea contra Justin Gaethje en la cual perdió el título de campeón del peso ligero.
El hispano-georgiano se ha mantenido en silencio, recuperándose, para ahora volver a su mejor nivel aunque habrá que esperar para verlo luchar de nuevo. Así lo confirmó, al menos, Dana White, presidente de la UFC. "Regresará a principios de 2027 y también estamos trabajando en eso. No voy a dar un nombre para que luego todas esas cuentas idiotas de Instagram y demás empiecen a decir: '¡Ha dicho que va a pelear contra él!'".