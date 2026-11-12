Giuliano Simeone tiene un secreto en el Atlético: el trabajo extra que empieza a dar sus frutos

El argentino ha incorporado sesiones individuales de trabajo técnico a su rutina semanal para pulir sus carencias y mejorar su toma de decisiones en los últimos metros, una apuesta que empieza a dar resultados en el Atlético de Madrid

Giuliano Simeone no se conforma con lo que ya tiene. El extremo del Atlético de Madrid atraviesa uno de los mejores momentos desde que dio el salto definitivo al primer equipo rojiblanco y buena parte de su progresión tiene una explicación: el trabajo que realiza cuando termina el entrenamiento con el resto de sus compañeros. El argentino ha convertido la mejora individual en una prioridad y lleva toda la temporada añadiendo sesiones específicas para corregir aquellos aspectos de su juego en los que considera que todavía puede crecer.

No es una decisión improvisada. El propio futbolista ya reconocía hace algo más de un año que tenía margen de mejora, especialmente en el apartado técnico y en la toma de decisiones cerca del área. "Yo soy muy transparente y sincero. Creo que técnicamente tengo que mejorar mucho. Tengo que mejorar en los metros finales, tener más pausa, más tranquilidad".

Desde aquel momento, Giuliano ha acompañado sus palabras con hechos. El jugador realiza al menos una sesión individual a la semana, un trabajo consensuado con el cuerpo técnico del Atlético y enfocado en pulir esas carencias que él mismo ha identificado. Una exigencia que encaja con su carácter competitivo y con una mentalidad que le ha permitido ganarse un sitio en una plantilla de máxima exigencia.

Los números de Giuliano Simeone reflejan su crecimiento

El esfuerzo empieza a tener reflejo sobre el terreno de juego. Giuliano ha firmado su mejor arranque goleador desde que forma parte de la primera plantilla rojiblanca y sus estadísticas actuales invitan a pensar que puede cerrar el curso con sus mejores registros. En los 16 encuentros disputados esta temporada acumula cuatro goles y dos asistencias, acercándose ya a los cinco tantos que consiguió durante toda la campaña 2024/2025.

Su progresión también permite mirar más allá. El pasado ejercicio terminó con siete goles y, de mantener este ritmo, el argentino tiene opciones de superar esa cifra con margen. Un crecimiento que no solo se aprecia en su capacidad para llegar al área, sino también en su influencia en el juego ofensivo del equipo.

Uno de los ejemplos más recientes llegó ante el Barcelona, cuando Giuliano encontró la portería rival con una definición a un solo toque. Una acción que refleja precisamente esa evolución en los metros finales que el futbolista se había marcado como objetivo mejorar. Además, los grandes escenarios parecen sacar su versión más determinante. Los enfrentamientos ante el Real Madrid y el Barcelona son los que más producción ofensiva le generan, con cinco participaciones en goles en los derbis y tres frente al conjunto azulgrana.

Un futbolista cada vez más importante para Simeone

Su peso en el Atlético también queda reflejado en los registros acumulados desde su llegada al primer equipo. Giuliano es el segundo máximo asistente de la plantilla en ese periodo, con 19 pases de gol, únicamente por detrás de Julián Álvarez, que suma 20. En el apartado goleador ocupa la cuarta posición, con 16 tantos. Por delante aparecen el propio Julián Álvarez (51), Alexander Sorloth (44) y Antoine Griezmann (31). Unas cifras que dan una dimensión de su importancia dentro del proyecto rojiblanco y de cómo ha ido ganando protagonismo con el paso de las temporadas.

Su camino hasta convertirse en una pieza importante tampoco ha sido sencillo. Después de formarse en la cantera atlética, dos cesiones al Zaragoza y al Deportivo Alavés le permitieron acumular experiencia antes de regresar al club. En Vitoria, además, tuvo que sobreponerse a una grave lesión que puso a prueba su capacidad de recuperación.

Ahora, ya asentado en el primer equipo y concentrado con Argentina durante el parón internacional, Giuliano sigue persiguiendo el mismo objetivo que se marcó hace más de un año: mejorar cada día. Su intensidad nunca estuvo en duda, pero el trabajo específico está permitiéndole añadir recursos a su fútbol. Y los números empiezan a darle la razón.