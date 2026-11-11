Sergi Cardona responde al interés del Atlético de Madrid

Sergi Cardona responde a los rumores que le sitúan en la agenda del Atlético de Madrid para enero. El lateral del Villarreal, que acaba contrato a final de temporada, evita hablar de su futuro y deja clara su prioridad

El Atlético de Madrid ya trabaja en reforzar su defensa de cara al próximo mercado de invierno y uno de los nombres que aparece en su agenda es el de Sergi Cardona. El conjunto rojiblanco busca un lateral izquierdo que pueda competir con Alejandro Grimaldo, incorporado recientemente, y el futbolista del Villarreal encaja en los planes por su situación contractual. Sin embargo, el propio jugador ha querido mantenerse al margen de las especulaciones y ha dejado claro dónde tiene ahora mismo puesta su atención.

El defensa catalán, de 27 años, termina contrato con el submarino amarillo el próximo 30 de junio de 2027, por lo que, si no alcanza un acuerdo para prolongar su vinculación, podrá negociar libremente con otros clubes a partir de enero. Una circunstancia que el Atlético podría aprovechar para intentar adelantar su incorporación y ofrecer una cantidad al Villarreal en el mercado invernal, evitando así que se marche sin dejar dinero en las arcas del club. No es la primera vez que el nombre de Cardona aparece relacionado con el equipo madrileño. La entidad rojiblanca ya siguió sus pasos durante su etapa en la UD Las Palmas y ahora vuelve a tenerlo en el radar ante la posibilidad de reforzar una posición para la que busca competencia.

Sergi Cardona responde al interés del Atlético

Preguntado por los rumores que le sitúan en la órbita del Atlético de Madrid, Cardona no quiso alimentar las especulaciones. El lateral aseguró que no tiene información sobre un posible movimiento y que no piensa distraerse con asuntos relacionados con su futuro.

"Cero noticias, no hago caso de todo lo que aparece. Básicamente porque pierdo mi energía y no me aportará nada. Ahora no es el momento de hablar de estas cosas tal y como está el equipo. Es un momento de necesidad, de estar en el foco de ganar el próximo partido y no de distraernos", explicó. Unas palabras con las que el futbolista evita pronunciarse sobre una posible salida y traslada toda la atención al momento deportivo que atraviesa el Villarreal. Por ahora, su prioridad pasa por ayudar al equipo a recuperar sensaciones y dejar cualquier decisión sobre su futuro para más adelante.

﻿

Menos protagonismo en el Villarreal con Carlos Romero

Cardona aterrizó en el Villarreal en el verano de 2024, después de finalizar su contrato con Las Palmas. Desde entonces, ha disputado 90 encuentros con el conjunto castellonense, en los que ha firmado cuatro goles y repartido doce asistencias, unos registros que reflejan su aportación ofensiva desde el lateral izquierdo. Sin embargo, su situación ha cambiado esta temporada. La presencia de Carlos Romero ha reducido su protagonismo y ha provocado que su nombre vuelva a aparecer en las quinielas del mercado. El Atlético sigue atento a su situación contractual y podría encontrar en enero una oportunidad para incorporarlo.

Por el momento, Cardona no quiere mirar más allá del siguiente compromiso del Villarreal. Su futuro apunta a convertirse en uno de los asuntos a seguir durante los próximos meses, especialmente si no se produce un acercamiento para renovar. Mientras tanto, el Atlético permanece pendiente de una operación que podría intentar desbloquear en invierno.