El balconing de Unai Simón para fichar por el Elche

El portero del Athletic recuerda la rocambolesca anécdota que vivió en 2018, cuando tuvo que entrar por el balcón de su casa para recoger sus cosas antes de marcharse cedido al Elche, una aventura que apenas duró 19 días

Unai Simón es a día de hoy el mejor portero del mundo, tal y como se le reconoció en la pasada gala del Balón de Oro, pero hace unos años tuvo que salir de Bilbao para empezar a labrarse su camino en el fútbol. Cuando el joven guardameta estaba haciendo las maletas para marcharse al Elche el Athletic cambió sus planes de un día para otro. Lo que iba a ser una temporada cedido en el conjunto ilicitano terminó convirtiéndose en una estancia de apenas 19 días y en el inesperado punto de partida de su carrera en Primera división. Una sucesión de acontecimientos que el portero ha recordado en 'Athletic Talks'.

El verano de 2018 fue una auténtica carambola para el Athletic. La salida de Kepa Arrizabalaga rumbo al Chelsea, las diferencias contractuales con Álex Remiro y la lesión de Iago Herrerín dejaron a Unai Simón como una alternativa necesaria para la portería rojiblanca. El 27 de julio se había anunciado su cesión al Elche de Pacheta, pero el 15 de agosto el club bilbaíno activó la cláusula para recuperarlo.

La elección del destino tampoco fue sencilla. Simón admite que le atraía la posibilidad de trabajar con Pacheta, que había mostrado un interés especial por incorporarlo. "Tengo la sensación de que con Pacheta habría sido una gran temporada. La pretemporada la empiezo con Berizzo y me hace entender que no cuenta conmigo para ir a la pretemporada a Alemania. Salen varias ofertas y me acuerdo que el Elche era una, pero como era un recién ascendido... Yo tenía el miedo de descender. Me decían mi padre y mi representante que lo importante era que jugase. Y Pacheta me llamaba todos los días para preguntarme qué tal. Fue el que más interés mostró. Había equipos de Segunda más potentes, pero no me habían llamado los entrenadores. Y decidí ir allí".

El regreso a Bilbao tuvo también una anécdota difícil de olvidar. Cuando recibió la llamada, se dirigía a Murgia para pasar unos días con los suyos. "Me dijeron que al día siguiente tenía que estar en Elche. Dimos la vuelta para coger mis cosas y hacer la maleta, pero me dejé las llaves de mi casa en la de mis padres. Al llegar, vimos la ventana abierta, pero era un tercer piso... tuve que entrar por el balcón. Mi padre estaba abajo por si me caía".

La confirmación definitiva le llegó mientras contemplaba los fuegos artificiales de las fiestas de Elche junto a otros compañeros. "Hicimos un grupito los cedidos. Me llama José Mari Amorrortu mientras estaba viendo los fuegos artificiales y pienso que se ha equivocado. A la segunda le cogí y me dijo que tenía que volver. No sabía qué había pasado, esa noche estaba en mi mundo. No me dijeron nada de Remi".

Unai Simón, con la Copa del Rey y el Mundial / ED

Simón pensaba que regresaría para ser suplente de Remiro e incluso le planteó a Pacheta volver al Elche en invierno. La realidad fue muy distinta: "Inocente de mí... llegué jueves y debuté un lunes. Se alinearon los astros". Su estreno llegó el 20 de agosto ante el Leganés, en San Mamés, bajo las órdenes de Eduardo Berizzo.

Aquel salto le obligó también a cambiar físicamente para competir al máximo nivel. Y, ya asentado como titular la temporada siguiente, cataloga como su mejor partido la victoria ante el Barcelona con la chilena de Aduriz en el minuto 98, el 16 de agosto de 2019. "Fue casi como volver a debutar".