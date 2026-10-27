El comentado discurso de Unai Simón en la Gala del Balón de Oro y un recibimiento "a la altura" en el Athletic

El meta internacional español se hizo con el Trofeo Yashin al mejor portero del mundo y conectó con el público gracias a unas emotivas palabras en las que recordó a uno de sus entrenadores en Lezama, ya fallecido

Aunque Lamine Yamal acabó frustrado por no ser nombrado el mejor jugador del mundo, el fútbol español fue el gran dominador en la Gala del Balón de Oro celebrada este pasado lunes en Londres. Además de barrer en categoría femenina, el propio extremo azulgrana se llevó el Premio Kopa Talento Joven, Luis de la Fuente fue elegido como mejor entrenador del año y Unai Simón cumplió con los pronósticos para alzarse con el Trofeo Yashin al mejor portero.

El meta del Athletic, además, bien pudo llevarse, si existiera, el premio al mejor discurso, pues el suyo fue sin duda de los más aplaudidos, apelando al verdadero valor del premio y poniendo de manifiesto tanto su carácter humilde como el sentimiento que siente hacia el club rojiblanco, acordándose por supuesto de sus seres queridos y rindiendo un homenaje a Koldo Asua, el hombre de Lezama que le "enseñó la verdadera esencia del fútbol", con lo que consiguió conectar con el público. Todo ello, sin olvidarse, además, de sus dos compañeros en la selección española en el último Mundial, David Raya y Joan García, con los que se fundió en un abrazo antes de recibir el trofeo que recibió de manos del mítico Peter Schmeichel, ex portero danés del Manchester United.

El discurso de Unai Simón en la Gala del Balón de Oro

"La verdad es que es un orgullo para mí poder estar aquí recibiendo este premio. Un premio que sería imposible recogerlo si no fuese por la ayuda de muchas personas a las que le tengo que estar eternamente agradecido. Entre ellos a mis padres y a mi hermana por haberme educado con unos principios y unos valores que me hacen ser la persona que soy ahora. A mi novia por ser ese oasis de tranquilidad que muchas veces en este mundo tan caótico que es el fútbol todos necesitamos a alguien así en nuestra vida. Y yo lo he encontrado en ella. A toda mi cuadrilla de la infancia que llevo quedando con ellos más de 20 años. Ellos son los que me hacen entender que muchos de los que estamos en esta sala somos unos privilegiados de la vida que tenemos en la sociedad que vivimos y me hacen mantener los pies en la tierra.

"Evidentemente a todos los entrenadores: Luis de la Fuente, Ernesto Valverde, Luis Enrique. Y a todos los compañeros de la Selección: Joan, David... Sin vosotros hubiese sido imposible obtener el premio que hemos conseguido este verano, uno de los veranos más bonitos de nuestra vida. Y a todos los compañeros de la Athletic, en especial a Óscar de Marcos, Iñigo Lekue y Gorka Guruceta. Tres de las personas más maravillosas que me ha regalado el fútbol.

Y por último, me gustaría darle las gracias a Koldo Asúa, que en paz descanse. Que me enseñó a entender el fútbol de una manera diferente a la que yo lo tenía o lo que comprendía. Me enseñó que el fútbol más allá de títulos, de ganar partidos y de reconocimientos individuales. Lo importante de verdad es el legado que uno deja cuando esto acabe. El ser reconocido por ser buenas personas, buenos compañeros más allá de los triunfos que tengamos. Y el mejor ejemplo lo tengo en casa, con Ángel Iribar, con el Chopo.

Muchas gracias a todos los presidentes, lo más que he coincidido. He aprendido a amar sus colores, su historia y sobre todo a una afición a la que le estoy eternamente agradecido. Por todos ellos estoy hoy aquí recibiendo este premio, así que muchísimas gracias a todos", destacó.

Recibido en Lezama por un Athletic orgulloso

Como no podía ser de otro modo, el Athletic también celebró el éxito de su portero, que ya fue segundo en la votación de 2024, y hablaba de "un sueño cumplido en el equipo de su vida". Este mismo martes, además, ha compartido lo que ha sido "un recibimiento a la altura" para el mejor portero del mundo, que ya en Lezama ha recibido el abrazo y las muestras de afecto por parte de De Marcos y todos los miembros del plantel, como los hermanos Williams, Guruzeta, Djalo, Sancet, Jauregizar, Rego o Robert Navarro. Sin faltar, por supuesto, el saludo cariñoso de José Ángel Iribar. "Tus raíces, tu horas, tu familia", ha resumido el club bilbaíno en sus redes sociales.