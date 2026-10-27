Balón de playa para Mbappé

Mbappé acabó firmando como blanco hace tres temporadas para ganar la Champions y convertirse en el mejor jugador del mundo... Y ni una cosa ni la otra

Los 73 goles y las ocho asistencias conseguidas por Harry Kane entre el Bayern de Múnich y la selección de Inglaterra han sido suficientes para que el delantero se haya hecho con el Balón de Oro 2026. Unos números tan sólo al alcance de Leo Messi en la 21/22 -cuando marcó 91 goles- que, sin embargo, no fueron argumentos suficientes para sus dos principales rivales por el premio, Lamine Yamal y Kylian Mbappé. O al menos eso se dedujo de sus caras.

La confirmación de la noticia les cayó como un jarro de agua fría. Sólo hizo falta ver las caritas del azulgrana y el madridista. Tanto Lamine como Mbappé se quedaron literalmente blancos, marchándose con el rabo entre las piernas y sin ganas de fiesta. El joven astro azulgrana había preparado un sarao con los suyos que acabó suspendiendo. Sin ganas de bailes ni tonterías, se acabó comiendo un McDonalds junto a su pareja en la habitación del hotel.

Otro premio Kopa para Lamine

El internacional español se las prometía más felices que el galo, pero le vino pequeño otro premio Kopa al mejor jugador joven que él mismo se encargó de ‘regalar’ públicamente a Cubarsí. ¿Falsa modestia o declaración pública de intenciones? La realidad es que no lo quiere, que eso es cosa de niños.

El que no dijo ‘ni mu’ fue el madridista Kylian Mbappé, quien se fue con las manos en los bolsillos. Un auténtico Balón de playa para el de Bondy, quien lleva nueve temporadas consecutivas entre los mejores sin conseguir hacerse con el tan preciado trofeo. De esos azules y blancos míticos, de los que pone 'Nivea'. Sus 58 goles y 13 asistencias en 60 partidos no fueron méritos suficientes para France Football. Y es que al madridista tan sólo le queda ya que Ester Expósito lo deje y se vaya con otro; con Vinicius Júnior, para más inri.

Firmar por el Real Madrid no ha sido su mejor negocio. Tras culebrones varios y años de espera, Mbappé acabó firmando como blanco hace tres temporadas para ganar la Champions y convertirse en el mejor jugador del mundo. Y un ‘m…’ para él; o un ‘c…’, que dirían en Cádiz. Ni una cosa ni otra ha conseguido el internacional francés, que además ha visto cómo el PSG ha conquistado dos Ligas de Campeones consecutivas desde que abandonó París.

En el PSG, ese sí, milita el palaciego Fabián Ruiz, campeón de dos Champions consecutivas y de un Mundial con España. Ese sí que es el verdadero Balón de Oro 2026. Y no Kane, Lamine Yamal ni Mbappé. Las cosas del fútbol: el ceceo parece estar reñido con el lujo también en el balompié.