El espectacular renacer de Iheanacho, ex del Sevilla, en Turquía: ya sueñan con el récord de Messi

El delantero nigeriano, de 30 años, suma 12 partidos seguidos marcando con el Bursaspor, algo que nadie ha conseguido nunca en el país otomano, y ha firmado 16 tantos en total, más otro con la selección de Nigeria

El paso de Kelechi Iheanacho por el Sevilla FC será recordado como otro de esos fichajes fallidos que han llevado al equipo de Nervión a sufrir un evidente descenso de nivel que le ha alejado de la zona noble de LaLiga, en gran medida también por la delicada situación económica e institucional de la entidad. Fue Víctor Orta, en su etapa al frente de la dirección deportiva, quien apostó por firmar al nigeriano a coste cero. Pero lejos de renacer en el Sánchez-Pizjuán, fue una sombra de aquel jugador que despuntó muy joven en el Manchester City y también había tenido en el pasado sus momentos de gloria en el Leicester City.

Los números de Iheanacho en el Sevilla FC

Sus números lo dicen todo: 11 partidos oficiales y tres goles en Copa del Rey ante dos modestos como Las Rozas y Olot. Pero más allá de que en LaLiga no viese portería, casi peor fueron las sensaciones, pues nunca dio la impresión de estar en forma para un fútbol de elite como el español. Por ello, en enero ya se le buscó una salida como cedido al Middlesbrough, donde solo hizo un gol en 15 choques, y acabó rescindiendo el año de contrato que le quedaba (firmó dos) para marcharse libre al Celtic de Glasgow.

En Escocia, la pasada campaña, volvió a sentirse feliz. Firmó 9 dianas en 26 encuentros y conquistó tanto el campeonato liguero como la Copa. Pero, a pesar de ello, le abrieron la puerta de salida. Y obligado a dar un paso atrás, acabó el pasado verano en la segunda división de Turquía, donde sí que ha logrado resurgir a sus 30 años, y de qué manera.

Iheanacho llegó como el fichaje 'bomba' del Bursaspor, que pasó de ser campeón del país en 2010 y a jugar en Champions a caer hasta la cuarta categoría del fútbol turco y verse arruinado por las deudas. Pero el club de la ciudad de Bursa ha vuelto a renacer y tras dos ascensos consecutivos, este curso busca regresar a la Süper Lig con el ariete africano en plan estrella.

La racha de Iheanacho en el Bursaspor

Este pasado fin de semana, sin ir más lejos, volvió a 'mojar' y ya son 12 encuentros consecutivos marcando, tantos como jornadas se llevan disputadas, lo que supone un récord en Turquía, pues nunca nadie había conseguido enlazar esa cantidad de aciertos seguidos. En total son 16 tantos y tres asistencias los que suma el ex sevillista, que además ha regresado a la selección de Nigeria, a la que no acudía desde mayo de 2025, viendo también puerta en el amistoso ante Rusia (3-3) del último parón internacional.

Titular en todos los encuentros, el pasado domingo hizo uno de los goles de su equipos en la victoria por 2-4 sobre el Ankara Keciörengücü, aunque tuvo que ser sustituido por unas molestias en el minuto 69, lo que podría poner en peligro su espectacular racha de cara a la próxima jornada. Pero ese contratiempo no fue obstáculo para que Iheanacho se quedase hasta el final del choque en el banquillo, animando a sus compañeros y celebrando el triunfo que les mantiene líderes, con un punto de ventaja sobre el Kayserispor, demostrando de ese modo su compromiso con un Bursaspor con el que firmó un contrato hasta 2029.

"¿El récord de Messi? Nuestro deseo es que prolongue aún más esta racha”

En el horizonte, aunque lejos, se encuentra el récord absoluto de Leo Messi, al que ya alude la prensa turca, recordando que el astro argentino fue capaz de marcar en 21 jornadas consecutivas con el FC Barcelona en la temporada 12/13, haciendo un total de 33 goles. “Es un récord muy difícil de batir. Nuestro deseo es que prolongue aún más esta racha”, ha declarado al respecto su entrenador, Mustafa Er.

Iheanacho, por su parte, afirma estar centrado en el día a día y tampoco piensa en la posibilidad de aprovechar este trampolín ara ser traspasado a un club más grande en el mercado de enero. “No voy a decir nada sobre el futuro hasta que podamos hablar del futuro”, afirmó,