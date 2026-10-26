La designación arbitral para el Sevilla - Osasuna genera máxima tensión tras la polémica con el Real Madrid: de la 'nevera' al Sánchez-Pizjuán

Castigado por su arbitraje en el derbi madrileño, Ortiz Arias vuelve al césped en plena tormenta para pitar la cita de esta noche después de haber estado en el VAR en la polémico partido contra el Levante

El escándalo arbitral que perjudicó al Sevilla en el Santiago Bernabéu contra el Real Madrid causó verdadera indignación e impotencia en sevillismo por la roja perdonada a Arda Güler por codazo a Peque con 0-0 en el marcador, la falta a Robbie Ure previa al 2-0 y el penalti a Mbappé, a lo que se sumó las imágenes que no proporcionó la realización de LaLiga para revisar las acciones polémicas.

Por ende, tanto el club como la afición afronta el partido de este lunes con el ánimo muy caldeado con el estamento arbitral y estará muy pendiente de la actuación del colegiado y del VAR contra Osasuna. Presión que proyectará sobre el árbitro designado para este encuentro por el Comité Técnico de Árbitros, el madrileño Miguel Ángel Ortiz Arias, que estará asistido en la Sala VOR por Rubén Ávalos Barrera.

Ortiz Arias ha sido elegido tras el 'neverazo' por el derbi madrileño

Se da la circunstancia de que el CTA ha elegido para este delicado encuentro a un árbitro que estaba 'castigado' y que vuelve al candelero para dirigir el Sevilla-Osasuna con el ambiente de crispación y hostilidad que habrá en Nervión.

Y es que Ortiz Arias fue envido a la 'nevera' por su arbitraje en el derbi capitalino de la jornada 7 entre el Atlético y el Real Madrid en el Metropolitano, ya que tomó varias decisiones que condicionaron el encuentro y fueron muy criticadas. De esta manera, erró al no expulsar a Kang in Lee y provocó un gran enfado en el club de Chamartín y de Mourinho. Esta polémica derivó en castigo para el madrileño, que no ha vuelto a ejercer de árbitro principal hasta que ha sido elegido para la cita de esta noche.

Ortiz Arias estuvo en el VAR en el Levante-Sevilla

Sin embargo, sí que ha estado en el VAR en las dos jornadas siguientes, hasta el punto que en la octava semana del campeonato asistió precisamente en el Levante-Sevilla, y en el Betis-Osasuna. Así, el empate a tres tantos en el Ciutat de Valencia estuvo marcado por la polémica, sobre todo por la expulsión de Isaac Romero por su gesto al público en el 2-3, si bien fue una decisión de Cordero Vega en la que no influyó Ortiz Arias.

El último partido dirigido al Sevilla, la dramática derrota contra Osasuna la campaña pasada

Curiosamente, el último partido que dirigió al Sevilla como árbitro principal fue la campaña pasada contra Osasuna, correspondiente a la jornada 32 y que sumió en el pesimismo al sevillismo por la durísima derrota en El Sadar. Sin embargo, fue el punto de inflexión para la reacción nervionense que permitió mantener la categoría cuando todo parecía perdido.

Como curiosidad, como curiosidad cabe apuntar que fue el último árbitro que expulsó a Jesús Navas, que solo vio tres rojas directas a lo largo de su carrera, en el partido de la 23/24 contra la Real Sociedad. Desde luego, la tensión será máxima con el árbitro esta noche.