Los fichajes de Braulio para enero con los 100 millones de Pitchwise en el Valencia: Erik Lira, Ekambi, Ramazani… según la IA

Javier Solis, director general del Valencia, asegura que trabajarán "para mejorar el equipo" en enero bajo un "mensaje de optimismo" con la llegada de los nuevos inversores a Mestalla mientras que Braulio Vázquez avisa del 'fair play' "restingido" que tienen; en ED hemos consultado a la IA y el Machine Learning cuáles son los refuerzos que mejor vendrían al conjunto che

El Valencia CF anunció días atrás la venta de un 42% de su capital social a Pitchwise Holdings, una especie de consultoría o empresa de gestión de inversiones que es dirigida por Ann Rodríguez y Corey Woolfolk, que no son los inversores directos. Es decir, ellos disponen de la confianza de los que tienen dinero para invertir en el fútbol y hacen de intermediarios o gestores. En el caso del Valencia CF, Pitchwise Holdings ha conseguido la liquidez por parte de dos grandes fortunas: los Penners y los Roberts. Es decir, los de Walmart y los fundadores de un megafondo llamado KKR.

El Valencia, incluyendo su deuda, ha sido valorado en 1.250 millones de euros -50 kilos menos según la nota de prensa facilitada por Pitchwise-, convirtiéndose así el citado holding en un nuevo compañero de viajes para Meriton. Sin disponer de la mayoría accionarial, pero disponiendo de voz y mando, según ellos mismos se han encargado de filtrar a diferentes fuentes.

Cien millones de euros para invertir en el Valencia CF

Lo más interesante para el valencianismo a corto plazo es que la entrada de Pitchwise en Mestalla con este 42% del capital social viene bajo el brazo con una inyección de capital de cien millones de euros para invertir de manera inmediata en el propio Valencia. A corto plazo, muchos son los problemas financieros que se solucionan, pudiendo disponer así el conjunto che de ese 'cash' en caja que tanto ha echado en falta a lo largo de los últimos meses.

Los fichajes de enero de Braulio Vázquez para su Valencia CF

Con esta inyección de dinero, todas las miradas están puestas ahora, lógicamente, en el mercado de enero de Braulio Vázquez, su flamante nuevo director deportivo. La gran incógnita, eso sí, está en cómo la nueva alianza entre Meriton y Pitchwise invertirá el dinero.

Las urgencias clasificatorias de los che, en cualquier caso, invitan a reforzar la plantilla en enero, aunque el mensaje de Braulio ya ha sido claro al respecto: "Tenemos pocas licencias y un 'fair play' restringido". Y es que el mercado de Gourlay estrangula, literalmente, la planificación del Valencia de Braulio, quien este enero tendría que darle salida a alguno de las siete incorporaciones pasadas para, así, conseguir hacerle hueco.

El mexicano Javier Aguirre, técnico que ha llegado de la mano de Braulio con la temporada ya iniciada, quiere incorporaciones. El mercado de verano quedó incompleto, con un central de jerarquía y un delantero pendiente. El propio Aguirre ha apostillado esas necesidades, apuntando incluso al nombre de su compatriota Erik Lira para el eje de la zaga. De los siete refuerzos estivales, tan sólo Maffeo y De Haas tienen continuidad en el actual Valencia.

Los primeros fichajes de Braulio para el Valencia

A la espera de reforzar el plantel, Braulio, nada más aterrizar en Valencia, se ha encargado de apuntalar la parcela técnica. Su primer movimiento, lógicamente, fue hacerse con un entrenador de su cuerda, arribando el azteca Javier Aguirre, después de que se cayeran otras opciones como Ernesto Valverde, Arrasate o Mendilibar.

Atado el banquillo, Braulio se puso manos a la obra en trabajar en los hombres de su confianza. El primero en llegar ha sido Pachu Martínez, exjefe de scouting del Valladolid que a sus 38 años se ha incorporado recientemente a la secretaría técnica del Valencia.

No será el único, pues en breve espera hacer lo propio Braulio con Domingo Catoira, que actualmente está vinculado al River Plate. Su intención es convertirlo en su mano derecha.

Los fichajes de enero de Braulio Vázquez según el Machine Learning y el Big Data

Mucho trabajo tiene por delante este enero Braulio Vázquez, en su objetivo de reforzar la defensa y la delantera, que son posiciones prioritarias para su Valencia. En ESTADIO Deportivo hemos querido ponernos en su situación y valernos de la Inteligencia Artificial, el Big Data y el Machine Learning para tratar de allanarle el camino.

Un central para el Valencia: desde Erik Lira hasta Smalling

Mientras que para el eje de la zaga el mexicano Javier Aguirre solicita el nombre de Erik Lira, la Inteligencia Artificial recomienda a la dirección deportiva del Valencia el nombre del veterano Crhis Smalling, con sobrada experiencia en clubes del más alto nivel, como Roma o Manchester United.

Sin embargo, existiría un pequeño inconveniente, y es que recientemente ha sido incorporado por el Oporto hasta final de temporada, encontrándose como agente libre. Pese a ello, aún no se ha estrenado con el conjunto luso ni ha sido inscrito en Champions, lo que aún podría abrirle una posibilidad al Valencia en enero. En cualquier caso, todo apunta a que es una opción a la que Braulio llegaría algo tarde en enero. Quizá en verano.

La difícil tarea de firmar a un delantero por seis meses

La otra prioridad valencianista está en el ataque. Braulio necesita alternativas para aumentar su producción ofensiva y evitar que toda la responsabilidad recaiga sobre sus delanteros habituales. La situación de Umar Sadiq y el rendimiento goleador de Hugo Duro serán factores determinantes a la hora de decidir si resulta imprescindible acudir al mercado.

La dirección deportiva estudia la posibilidad de incorporar un delantero centro cedido hasta final de temporada. El perfil ideal es el de un atacante con experiencia en Primera división, capacidad para jugar de espaldas y eficacia dentro del área. No se trataría de sumar otro '9' con características similares a los que ya están en plantilla, sino de ofrecer a Javier Aguirre una alternativa diferente. Todo ello, sumado a la prudencia económica en la que se mueve el actual Valencia.

Las respuestas de la Inteligencia Artificial al respecto son, como menos, llamativas. En primer lugar, el Machine Learning apuesta por un viejo conocido de LaLiga como Anthony Martial, quien no tuvo suerte en España con la elástica del Sevilla FC y que, desde entonces, ha ido a menos. Actualmente se encuentra sin equipo tras finalizar su etapa en México (Monterrey) y en las últimas fechas ha sido vinculado con el Málaga, entre otros.

Las otras dos opciones que ofrece la IA a Braulio son Toko Ekambi, quien actualmente se encuentra jugando en Catar y tiene contrato hasta final de temporada, y otro exsevillista libre, Luuk de Jong.

Ekambi, con experiencia en el Villarreal, ya ha sido vinculado con el Valencia en mercados anteriores, aunque tendría un coste. La apuesta por el neerlandés, de 36 años, sería algo más arriesgada. Pues la lesión de rodilla que sufrió necesitaría una exhaustiva evaluación médica que diera luz verde a su fichaje.

La IA va a más: Ramazani y un mediocentro

El Big Data y la Inteligencia Artificial, sin embargo, no se quedan ahí en la labor de Braulio y junto a las dos prioridades a reforzar van un poco más allá, siempre que la inyección de los nuevos socios del Valencia lo permitieran. Por un lado, apuesta por la vuelta de Ramazani, quien aportaría desequilibrio a las bandas del conjunto che y, además, ya conoce el club. El principal obstáculo, eso sí, sería el económico. Sólo sería factible bajo la fórmula de la cesión.

Actualmente, Largie Ramazani milita en el Burnley de la Championship Inglesa (Segunda división), cedido por el Leeds United.

Para el centro del campo del Valencia, el Big Data y la IA también recomiendan reforzar la posición de mediocentro, siempre que exista margen salarial. Un futbolista capaz de superar la presión, organizar la salida de balón y aportar equilibrio defensivo. Obviamente, un movimiento que tampoco resultaría sencillo ni barato.

El Valencia promete ser un aliciente en el mercado de enero

Javier Solís, director general del Valencia, ha analizado en Movistar el desembarco de Pitchtwise como accionista de la sociedad, con la compra del 42% de las acciones, y una inyección de capital de 100 millones de euros. "Es el inicio de una nueva etapa, muy importante para el club la llegada de Pitchwise."Los recursos irán al césped y también a instalaciones, veremos dónde hacen falta mejoras", dijo, prometiéndosela felices y apuntando al conjunto che como un gran aliciente en enero: "El mercado está ahí, trabajaremos para mejorar el equipo el mensaje es de optimismo, una nueva etapa que empieza y que es muy ilusionante para el club".