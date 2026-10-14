Kiat Lim hace una petición a su padre sobre la venta del Valencia

El actual presidente del club che disfruta de su rol protagonista en la toma de decisiones y ha obtenido el compromiso de Peter Lim para no desprenderse de momento del control de la entidad

Una temporada más, el Valencia anda lejos de los sueños europeos de una hinchada harta de ver cómo cada nuevo proyecto fracasa con el denominador común de tener a Peter Lim como máximo responsable. La decadencia del club che es evidente y esta campaña no está siendo diferente a las anteriores. O incluso peor. Desde el comienzo, el equipo se ha instalado en la zona de descenso y ahí sigue después de destituir a Carlos Corberán tras solo cinco jornadas disputadas.

Junto al técnico de Cheste también rodó la cabeza de Ron Gourlay, el hombre fuerte de la parcela deportiva, llegando en su lugar Braulio Vázquez y, de su mano, Javier Aguirre. Dos nombres que, como es habitual cada vez que se produce un cambio, vuelven a despertar algo de ilusión. Aunque habrá que ver qué recorrido tiene esta nueva era.

Kiat Lim le ha pedido a su padre que no venda el Valencia

Porque, en verdad, hay razones fundadas para pensar que nada cambiar, que solo se trata del mismo perro con distinto collar. Porque detrás de todo seguirá estando Meriton y, ahora con más fuerza, Kiat Lim, que al contrario que su padre sí parece disfrutar con su actividad como presidente y se está dejando ver mucho más por la capital del Turia en los últimos meses, al contrario que el dueño de la entidad, que casi siempre ha movido los hilos desde Singapur.

El resultado de este nuevo escenario, sin embargo, puede tener una consecuencia muy negativa para el valencianismo, que siempre ha exigido con vehemencia un cambio de manos al que el empresario singapurense se ha negado sistemáticamente, rechazando todas las ofertas que en estos años han llegado a estar sobre su mesa. Por ello, la afición de Mestalla parece ya cansada y no levanta tanto la voz para exigir la marcha de Peter Lim, la cual se antoja más difícil si cabe tras la última petición realizada por su hijo.

El Nou Mestalla, clave el nuevo proyecto

Según desvela Marca, el actual máximo mandatario del club le transmitió hace un par de semanas a un ex directivo que ha solicitado a su padre que no venda el Valencia, al memos de momento. Tras verse en el centro de la toma de decisiones, Kiat Lim confía en poder hacer crecer el proyecto en los próximos años y se ve capacitado para ello, de ahí que hablase con el ex dirigente che de la importancia a nivel económico del Nou Mestalla, lo que concederá nuevos ingresos que en su opinión pueden ser clave para darle la vuelta a la situación.

Kiat Lim, cada vez más metido en el mundo del fútbol

Muchos pensaban que el empresario asiático estaba abonando el terreno para su salida, con la venta de la parcela de Mestalla y la construcción del nuevo estadio como ejes mientras ha reducido al máximo la inversión en la plantilla. Pero Kiat Lim solo habla de futuro e incluso está empezando a recibir llamadas de gente importante del fútbol a nivel internacional. Aunque es consciente de que nadie quiere a su familia en Valencia, pretende seguir al frente para hacer cambiar esa opinión.

Un deseo que su padre ha correspondido, pues la decisión es firme en este sentido: no venderá el Valencia. O no de forma inmediata, pues en realidad es algo que sigue sobre la mesa y dependerá de si la propuesta que llegue le convence realmente y colma sus pretensiones de negocio. Por ahora, a los críticos seguidores valencianistas no les va a quedar otro que confiar en Kiat Lim.