Braulio Vázquez lanza un aviso a la plantilla del Valencia: "Pueden mejorar y dar más"

Braulio Vázquez afronta su regreso al Valencia con el reto de cambiar la dinámica de un equipo que ocupa la decimonovena posición. El director deportivo confía en la plantilla y en Javier Aguirre y pide transformar el apoyo de Mestalla en resultados: "La gente necesita hechos"

Braulio Vázquez ya está plenamente centrado en su regreso al Valencia. El nuevo director deportivo ha concedido una entrevista a VCF Media en la que ha repasado sus primeras sensaciones tras volver a Mestalla y ha analizado la complicada situación deportiva que atraviesa su equipo.

El dirigente gallego no ha querido esconder la realidad. El Valencia ocupa en la tabla de LaLiga actualmente la decimonovena posición, pero Braulio considera que la plantilla tiene margen para reaccionar y mejorar durante las próximas jornadas. "La gente necesita hechos", resume el nuevo responsable de la parcela deportiva, consciente de que el valencianismo necesita respuestas sobre el terreno de juego.

Braulio no esquiva la realidad del Valencia

Su regreso al club tiene un importante componente emocional. Braulio ya había trabajado anteriormente en la entidad y reconoce que volver supone regresar a un lugar que considera su casa. "Es una vuelta a casa. Yo he estado aquí antes y considero que esto es mi casa", explica. El director deportivo admite que el momento deportivo es complicado, aunque asegura que afronta el reto con ilusión y experiencia.

Precisamente, esa experiencia es uno de los argumentos que quiere poner al servicio del Valencia. Braulio recuerda que lleva 15 años trabajando de manera ininterrumpida en el fútbol y avisa de que no existen soluciones mágicas. "No soy mago y yo solo no voy a arreglar nada. Necesito tiempo y la ayuda de todos para salir poco a poco de ahí", señala.

El nuevo director deportivo considera que el equipo tiene capacidad para ofrecer un rendimiento superior al mostrado hasta ahora y apunta también a la necesidad de recuperar a los futbolistas que se encuentran lesionados. "Creo que esta plantilla puede mejorar y dar más", afirma.

#[media;[proveedor:5;id:/reel/DdhT6AFIYdn/]]

La apuesta por Javier Aguirre

Una de las primeras decisiones de Braulio Vázquez ha sido respaldar la llegada de Javier Aguirre al banquillo. El mexicano fue elegido para hacerse cargo del equipo hasta final de temporada y el director deportivo destaca especialmente su capacidad para manejar vestuarios en situaciones complicadas. "Javier Aguirre tiene mucha experiencia, creo que es un gran gestor de grupos y los contextos importantes como el nuestro no le asustan", explica.

Braulio también pide tiempo para que el entrenador conozca de primera mano a los jugadores que tiene a su disposición. "Primero tiene que conocer a los jugadores, porque una cosa es verlos por la televisión y otra tenerlos día a día entrenando y compitiendo", apunta.

El objetivo inmediato pasa por trabajar con la plantilla y recuperar efectivos. El director deportivo pone especial atención en las lesiones que afectan a determinadas posiciones, entre ellas el centro de la defensa.

"Que la gente vea hechos, no palabras"

Braulio también se ha referido al comienzo de temporada del Valencia y a esos pequeños detalles que han terminado condicionando algunos encuentros. "Hay momentos puntuales en los partidos que te cambian todo", señala al recordar, entre otros, el encuentro disputado en Sevilla. Para el director deportivo, el camino pasa por mejorar el trabajo diario y trasladarlo después a los partidos.

"Vamos a entrenar bien y a competir bien. Y que la gente vea hechos, no palabras", sentencia. Un mensaje que conecta directamente con otra de sus reflexiones sobre la afición valencianista. Braulio considera que los seguidores ya han demostrado suficientemente su compromiso con el equipo y que ahora corresponde a los futbolistas responder sobre el terreno de juego. "A la afición no le podemos pedir nada, a poco que pueden, siempre te dan", afirma.

El último año de Mestalla

La temporada también tendrá un componente especial por ser la última del equipo en el Camp de Mestalla antes del cambio de estadio.

Braulio reconoce que le produce cierta tristeza afrontar la despedida del recinto valencianista, especialmente por la influencia que tiene sobre los partidos. "A mí me da un poco de pena porque Mestalla se nota mucho, por la verticalidad, por cómo aprieta", asegura. Eso sí, quiere dejar claro que el cambio de estadio no debe confundirse con una temporada de transición en lo deportivo. "No es una temporada de transición, que la gente no se confunda. Nos jugamos mucho. Es una transición de cambio de casa", explica. Braulio conoce bien el ambiente de Mestalla de su anterior etapa en el club y recuerda especialmente los grandes encuentros que vivió allí: "Yo he estado muchos partidos, algunos de Champions, y Mestalla aprieta mucho".

El compromiso de Braulio con el Valencia

En su regreso a la entidad, el director deportivo asegura que pretende implicarse al máximo para intentar cambiar la dinámica del equipo. "A nivel personal voy a tratar de dejarme la vida por este club. Voy a hacer todas las horas que pueda", afirma.

Braulio Vázquez afronta así su nueva etapa en el Valencia con una cosa clara: trabajo, tiempo y resultados que permitan transformar las palabras en hechos. El primer objetivo está marcado: abandonar cuanto antes la zona baja y devolver al equipo a una posición acorde con las expectativas del club y su afición.