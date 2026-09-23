Braulio ya mira al mercado de enero, confía en Lim y en Aguirre: "Después del Alavés hablamos una hora y pico"

El nuevo director deportivo del Valencia ha sido presentado este miércoles y ha tratado multitud de cuestiones relacionadas con la plantilla, el proyeco y el futuro del club che

Braulio Vázquez ha sido presentado este miércoles como nuevo director deportivo del Valencia. El de Pontevedra regresa así al club che 13 años después de su salida y ha confiando en Javier Aguirre como el nuevo entrenador del equipo. En su acto de presentación, Braulio ha dado detalles del proyecto que pretende llevar a cabo en el Valencia y los motivos que le han llevado a volver al club valenciano.

"Yo sí creo en lo que me han dicho (Kiat Lim), porque yo he puesto el nombre de Aguirre en la mesa y Aguirre es al que hemos firmado. Yo sí creo en lo que me ha dicho el club", ha recalcado Braulio cuando le han preguntado sobre la auntonomía que tendrá en su cargo, aunque ha respondido a numerosas cuestiones.

El despido de Corberán

"Yo no tuve nada que ver en ese cese. Era una decisión tomada. Tengo una gran estima personal y profesional y me parece un buen entrenador".

También ha habido cambios en los servicios médicos

"Acabo de llegar y pueden haber más cambios. Es una decisión que se toma porque había que hacer un cambio. El cambio lo hace el Valencia, aunque yo evidentemente doy mi opinión".

Tendrá autoridad en cuestiones deportivas

"El objetivo es tratar de competir ya. La realidad es que estamos penúltimos. El equipo el otro día tuvo identidad. Lo que intento y trato es que el Valencia compita. No digo que antes no lo hiciera, que no se mal interprete. Yo sí creo en lo que me han dicho. Pero la gente quiere hechos y poco a poco lo está demostrando. Yo soy la persona que va a tomar las decisiones, sí".

Considera bien atados a Mayol y Otorbi

"No es trabajo mío su aparición, por supuesto. Es un trabajo de tiempo atrás. Vamos a tener calma con ellos. La Academia tiene que tener un plan. Son chicos que pintan bien, pero no podemos meterle toda la presión".

Los motivos de su vuelta al Valencia

"Ahora he venido porque era ahora o nunca. He tenido posibilidades de otros clubes que no eran el Valencia y decidí quedarme porque estaba bien en Pamplona. Yo he disfrutado aquí estando en el campo el Chelsea, pero esa no es nuestra realidad ahora. Marcarse objetivos a largo plazo está bien, pero el objetivo ahora mismo es gestionar el presente, porque vamos penúltimos, recuperar lesionados, que el míster conozca a la plantilla...".

Tendrá que decidir si renueva o no a su hijo

"Yo vengo a un club en el que está mi hijo, no lo traigo yo. Lleva aquí desde los 5 años. Lo que ha hecho aquí se lo ha ganado por sus méritos, sus renovaciones también. Aquí hay que tratarlo como un jugador más, ni con privilegios ni con connotaciones porque sea mi hijo".

Sus sucesores no tenían arraigo con el Valencia, él sí

"Precisamente por eso, por el tema personal he venido. No vengo al 19 en la tabla. Vengo al Valencia. No vengo porque habrá un campo nuevo, vengo porque ahora puedo ayudar. Para mí es un reto y eso me genera más ambición y ganas de dar lo mejor de mi mismo. El objetivo a largo plazo no cuenta ahora".

Qué le ha transmitido Javier Aguirre

"La experiencia que tiene la sabéis todos. Comento como anécdota que hablé con él después del partido contra el Alavés durante una hora y pico, y con el cambio horario allí era de madrugada. Él viene como un reto".

Aguirre solo firma hasta final de temporada

"Sí, hemos hablado. Estamos jugando con un pivote de central. No tengo a ningún entrenador firmado para el año que viene y podemos quedar el 14 o el 15 y estar encantados con su trabajo y quedarse aunque no esté dentro de los puestos que pone en su contrato para su renovación. Con Valverde hablo cada semana y de muchas cosas que no son fútbol".

Relación con Kiat Lim

"Si tengo relación con él. Hablo con Javi (Solís) todos los días y con él he hablado muchas veces. Me pregunta mis opiniones y yo le traslado. Está ocupado y preocupado".

Qué Valencia ve en el futuro

"Me gustaría un proyecto en el que la Academia sea importante, pero que estos chavales crezcan con gente a su lado: Guido-Mayol, por ejemplo. Pero hay cosas urgentes que resolver primeros. Tenemos un problema clasificatorio. Cuando tenga más conocimiento del club y de la plantilla podré detallar más, pero creo que es importante que haya jugadores como Guido al lado de los jóvenes".

Irá al mercado de jugadores libres

"Hay que ver muchas cosas. Es complicado porque llevan muchos meses sin competir. La dinámica de grupo no es la misma que un entrenamiento de grupo. Pero lo valoramos todo".

Cree en lo que le han trasladado desde Singapur...

"Yo he puesto el nombre de Javier Aguirre, presenté un informe de por qué y aquí está. Todo lo que estamos hablando se está cumpliendo. Yo sí lo creo. La gente está cansada de palabras y quiere hechos. Pero yo hablo de presente y lo que se está hablando se está cumpliendo".

Los detalles del contrato de Aguirre

"No hay que dar detalles de las cláusulas. Las hay, pero no las puedo desvelar. Puedes conseguir un objetivo con fortuna y a veces no conseguirlo pero estar contento. Debemos valorar el trabajo del día a día con Aguirre. Uno de mis trabajos es prever qué puede pasar entre un cuerpo técnico y un vestuario al año siguiente".

La renovación de Gayà

"Gayà debutó conmigo como director deportivo en Llagostera, imagina si le tengo cariño. No es un jugador normal por todo lo que ha dado este club. Valoraremos su renovación en su tiempo".

Como sería su día a día ideal en el club

"Mi forma de trabajar es hablar con el entrenador, saber las necesidades y las posibilidades que tenemos. Lo más importante en el día a día es gestionar al grupo, no es solo fichar, sino que en lo que yo pienso es en recuperar a César, a Sadiq... Hay que estar preparado para el mercado, pero saber por qué un jugador puede rendir más".

Por qué eligió a Aguirre

"Uno de sus valores es la gestión de grupo como bien sabéis. El contexto Valencia no le asusta. Una de las cláusulas de renovación la puso él y era superambiciosa. Necesitamos a alguien que no le asusten los retos y él no los tiene. Conoce la Liga y conoce Valencia, que es importante".

Está el Valencia en la posición que merece

"El partido del Celta hizo un partido cerrado y pudo ganarlo. El del Betis, el partido me gustó, y ese día había que hacer un esfuerzo grande, que era jugar con mucho calor en seis días. Pero no busco coartadas, porque la gente está cansada de coartadas. Pero en Sevilla, un minuto antes del gol de ellos, Otorbi lanzó una al travesaño, ¿qué hubiera pasado?".