Kubo, sobre su situación en la Real Sociedad: "No me gustaría que esto fuera noticia pero, sinceramente, es algo que no puedo evitar"

El futbolista 'txuri urdin', con escaso protagonismo en este inicio de temporada, afronta el parón internacional con la intención de reinvindicarse con Japón en los amistosos ante Uruguay, Venezuela y Ecuador.

Takefusa Kubo ya está en Japón. El extremo derecho de la Real Sociedad busca al calor de su afición y en su país seguir recuperando las buenas sensaciones y ser ese jugador decisivo que fue en Anoeta y que en este arranque liguero todavía no ha logrado ser de la mano de Pellegrino Matarazzo. De hecho, el atacante nipón tan solo ha sido titular en tres ocasiones (ante Betis, Real Madrid y Celta), quedando sin minutos en dos partidos, frente al Elche y en la última jornada contra el Valencia.

Por todo ello, Kubo afronta este largo parón con la intención de volver a sentirse importante y eso empiezo por hacerlo con 'Los Samuráis Azules', con los que jugará tres partidos amistosos ante Uruguay, Venezuela y Ecuador. Nada más aterrizar en Tokio, Take Kubo se ha marchado hasta la concentración de su selección y en el día de ayer ya completó su primera sesión de entrenamiento.

El jugador de la Real Sociedad es consciente de que no ha comenzado tal y como esperaba en San Sebastián de ahí que bromeara a su llegada asegurando que ahora tendrá más oportunidades. "Me alegro de venir aquí porque así puedo jugar", dijo el futbolista en declaraciones recogidas por los medios de su país.

Resignado con su situación en la Real Sociedad

También cabe recordar que Kubo comenzó más tarde la pretemporada por su lesión de rodilla durante el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, lo que le ha podido lastrar a la hora de llegar al 100% al comienzo de la temporada, aunque él no pone excusas. "No me gustaría que esto fuera noticia pero, sinceramente, es algo que no puedo evitar. Así que solo me queda hacer lo que pueda", dijo el japonés sobre su situación en la Real Sociedad, donde no ha comenzado con mucho protagonismo.

Eso sí, el jugador 'txuri urdin' ha dejado claro que está totalmente recuperado de su lesión. "Ahora mismo no me molesta nada. Creo que podrá jugar con la selección, así que ya verán mi estado actual en ese momento".

El futuro de Kubo con Japón

Además, Kubo desveló que viajó hasta Japón junto a Ryunosuke Sato, futbolista del Valencia y que este le preguntó por su nuevo entrenador, Javier Aguirre, con el que coincidió en el Mallorca: "Como va a cambiar de entrenador, me preguntó bastante sobre el nuevo entrenador".

Sobre el nuevo ciclo que se abre para Japón tras el Mundial, Kubo explicó. "No tengo la sensación de que sea una etapa nueva. Me parece una continuación natural de la anterior. Si se produjeran cambios en la generación anterior, creo que inevitablemente podría llegar a llevar el brazalete de capitán, así que quiero jugar teniendo en cuenta esa posibilidad, finalizó.

La selección nipona disputará la Copa Desafío Kirin contra Uruguay en Miyagi (jueves 24 de septiembre) y contra Venezuela en Hiroshima (lunes 28 de septiembre) y la Copa Kirin Fútbol contra Ecuador (jueves 1 de octubre) en Kanagawa.