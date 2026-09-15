Take Kubo, jugador de la Real Sociedad, desvela su gran afición: "Me sumergí 15 metros y para bucear más abajo necesitas un certificado que me gustaría sacar"

El japonés se encuentra feliz en el conjunto donostiarra, "más tranquilo" tras conquistar la Copa del Rey, y se muestra ambicioso de cara al regreso txuri urdin a la Europa League: "El objetivo es intentar ganarla"

La Real Sociedad ha arrancando de manera irregular la temporada, con dos victorias y tres derrotas en las seis jornadas que ha disputado. De ellas, Take Kubo solo ha partido como titular en la mitad, quedándose además sin minutos en una de ellas. Y es que, el rendimiento del japonés, como el del equipo en general, no está siendo el esperado hasta la fecha. Una situación que ni mucho menos frena la ambición del japonés, que tiene entre ceja y ceja el regreso del cuadro txuri urdin a competiciones europeas.

A por todas en la Europa League

Tras el paréntesis del pasado curso, los donostiarras volverán a competir en el el Viejo Continente y la primera parada será este mismo jueves ante el Bournemouth en Anoeta (a las 21:00 horas), en el arranque de la Fase Liga de la Europa League. A priori, uno de los rivales más potentes de esta fase para el equipo dirigido por Pellegrino Matarazzo, que deberá recibir también al Olympique de Lyon o visitar a la Juventus y el Crystal Palace, completando la nómina de adversarios el Viktoria Plzen checo y el Torreense portugues (en casa), así como el Union St. Gilloise belga y el Lillestrom sueco (fuera).

En el recuerdo de todos está la eliminación en octavos de esta misma competición hace dos temporadas, frente al Manchester United. Pero Kubo va mucho más allá de esa barrera y sueña a lo grande. "Nuestro objetivo va a ser intentar ganar la Europa League", ha asegurado en la web oficial de una Real Sociedad en la que cumple ya su quinta temporada.

Contento de echar raíces en la Real Sociedad

“Yo era un jugador que me movía año tras año de un equipo al otro y, al final, aquí estoy repitiendo un año tras otro", ha asegurado el extremo sobre su situación en el conjunto vasco, con el que tiene contrato hasta 2029. Aunque ha sido habitual que cada verano su nombre haya estado en el escaparate del mercado, con clubes interesados especialmente en la Primera League, al final está echando raíces en Donostia, admitiendo que la Copa del Rey conquistada esta pasada campaña ha calmado sus ansias y le ha servido para relajarse.

"De pequeño sí que lo gané todo, y me muevo al fútbol profesional y, de repente, las cosas cambian un poco. No tenía ningún trofeo como profesional hasta ahora. Estoy contento y a la vez me quité un peso de encima con la Copa ganada. Tener un trofeo en la vitrina ya te deja más tranquilo", señaló sobre el título conquistado en La Cartuja ante el Atlético de Madrid el pasado mes de abril.

Siempre se ha sentido aceptado en el fútbol español

A sus 25 años, Kubo está perfectamente aclimatado a nuestro país, donde tuvo un primer paso muy joven por la cantera del FC Barcelona. Luego tuvo que regresar a Japón y el Real Madrid adquirió su pase cuando cumplió la mayoría de edad, pero nunca llegó a debutar de forma oficial con la camiseta blanca. Dos cesiones en el Mallorca y entre medias otra campaña a préstamo entre Villarreal y Getafe le sirvieron para madurar, afirmando que nunca se ha sentido rechazado en España.

“Siempre tuve en mi mente el querer venir al fútbol europeo cuanto antes y en mi caso sólo podía ser a partir de los 18 años. Y en la Real, cuando llegas, lo que importa es el talento que tienes. También es importante la cultura, pero creo que los compañeros te aceptan porque eres buen jugador de fútbol. Creo que ahí no importa de qué país seas; mientras seas buen jugador, te aceptan. Y eso también une a los extranjeros”, explicó.

La afición por el mar de Take Kubo

Por otro lado, el futbolista nacido en Kawasaki, que elige su debut con Japón como su momento más "bonito" con su selección, desveló algunos de sus gustos más allá del fútbol, sorprendiendo con su objetivo en este sentido. "A mí me gusta mucho el mar, tanto bucear como ver peces, pescar o tirarme al agua. Me gusta mucho. Siempre voy; este verano también fui. Me gustaría algún día bucear más al fondo, porque este verano me sumergí como mucho 15 metros y para bucear más abajo necesitas un certificado. Me gustaría sacármelo y ver mantas y otras cosas”, destacó.