Real Sociedad 0-3 Atlético de Madrid: El Atlético despierta a tiempo en Anoeta y se lleva por delante a la Real

El Atlético de Madrid se reencontró con la victoria de la forma más contundente posible.Tras un partido igualado en Anoeta, los rojiblancos despertaron en el tramo final con los goles de Grimaldo, Jonathan David y Giuliano Simeone para tumbar a la Real Sociedad (0-3)

El Atlético de Madrid se llevó los tres puntos de Anoeta con un marcador mucho más contundente de lo que reflejó el partido durante buena parte de la noche. La Real Sociedad compitió, tuvo ocasiones y llegó a los últimos minutos con el empate intacto, pero el conjunto rojiblanco encontró el premio en el tramo decisivo. Grimaldo, de penalti, Jonathan David y Giuliano Simeone marcaron entre el 84' y el 95' para firmar un 0-3 que castigó con dureza a los locales.

La Real empezó mandando, pero sin encontrar el gol

El encuentro arrancó con un Atlético que buscaba hacerse fuerte desde el balón y una Real Sociedad que fue ganando terreno con el paso de los minutos. Kang-in Lee protagonizó el primer disparo peligroso, pero su lanzamiento desde la frontal se marchó desviado. Los donostiarras comenzaron a instalarse en campo contrario y Oyarzabal trataba de conectar con Guedes en ataque. El Atlético, mientras tanto, intentaba aprovechar los espacios a la espalda de la defensa con balones largos hacia Lookman. Ahí apareció varias veces Remiro. El portero de la Real estuvo especialmente atento para salir de su área y cortar las acciones antes de que llegaran a los atacantes rojiblancos.

El Atlético también tuvo su oportunidad más clara de la primera mitad en el minuto 25. Kang-in Lee puso un buen balón desde la derecha y Hjulmand apareció en el área para cabecear, aunque su remate salió muy cerca del palo.

Pero fue la Real la que terminó apretando antes del descanso. Sucic tuvo una ocasión clarísima tras un saque de esquina: Beitia prolongó el balón, la defensa del Atlético no acertó a despejar y el croata se encontró con el esférico prácticamente en el área pequeña. Su remate, sin embargo, se marchó fuera. Poco después, Sergio Gómez obligó a intervenir a Oblak con un lanzamiento de falta que el guardameta rojiblanco desvió con una gran estirada.

Oblak y Remiro mantienen el empate

La segunda mitad comenzó con la Real buscando de nuevo el área del Atlético. Barrenetxea puso un centro peligroso y Sucic estuvo muy cerca de llegar al remate. Los locales tenían más balón y mejores sensaciones, aunque les seguía faltando precisión en el último pase. Simeone decidió mover el partido desde el banquillo en el minuto 60. El técnico argentino retiró a Baena, Kang-in Lee y Llorente para dar entrada a Cardoso, Koke y Jonathan David. El cambio mejoró al Atlético. Los rojiblancos comenzaron a encontrar más espacios y Grimaldo probó a Remiro desde la frontal, aunque el disparo terminó en las manos del portero.

Cardoso también tuvo el gol en sus botas. El centrocampista recibió en la frontal y soltó un potente disparo raso que se marchó ligeramente desviado. La Real tampoco renunció al ataque y Remiro volvió a ser protagonista. Jonathan David encontró un hueco para disparar dentro del área, pero el guardameta donostiarra respondió con una buena parada. Todo apuntaba a un empate sin goles.

Tres goles en once minutos para romper el partido

En el minuto 82 llegó la acción que cambió por completo el encuentro. El colegiado señaló penalti a favor del Atlético por una mano de Ochieng dentro del área. La jugada fue revisada por el VAR antes de confirmar la decisión. Grimaldo asumió la responsabilidad y no falló. El lateral lanzó con frialdad, engañó a Remiro y puso el 0-1 en el minuto 84. La Real tuvo que arriesgar en busca del empate y el Atlético encontró el espacio que necesitaba para sentenciar.

En el minuto 90, Jonathan David recibió dentro del área, recortó ante Beitia y definió con mucha clase para superar a Remiro. 0-2. El canadiense se estrenaba como goleador con la camiseta rojiblanca y dejaba prácticamente decidido el encuentro. Pero todavía quedaba una última estocada. En el descuento, Giuliano Simeone ganó la carrera a la defensa de la Real Sociedad y se plantó solo ante Remiro. El argentino no perdonó en el mano a mano y colocó el 0-3 en el minuto 95.

Un castigo demasiado duro para la Real

El resultado termina siendo contundente para una Real Sociedad que durante muchos minutos compitió bien y tuvo ocasiones para ponerse por delante. Los de Matarazzo llegaron al tramo final con opciones y Oblak y Remiro habían sido protagonistas para mantener el marcador sin goles.

Pero el Atlético encontró la pegada que le había faltado durante buena parte del encuentro cuando más lo necesitaba.

Ficha Técnica

Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Beitia, Mamadou Sarr, Sergio Gómez; Carlos Soler (Gorrotxategi, 78'), Barrenetxea (Ochieng, 72'), Yangel Herrera (Zakharyan, 85'), Guedes (Kubo, 72'), Sucic y Oyarzabal (Oskarsson, 79').

Atlético de Madrid: Oblak; Pubill, Cristian Romero, Hancko; Giuliano Simeone, Llorente (Jonathan David, 60'), Hjulmand, Grimaldo, Baena (Cardoso, 59'), Kang-in Lee (Koke, 60') y Lookman (Arnau Ortiz, 76').

Árbitro: Juan Martínez Munuera