Julián Álvarez vuelve a meter en un problema a Simeone en el Atlético de Madrid

El delantero del Atlético de Madrid se cae, finalmente, de la convocatoria para visitar a la Real Sociedad en Anoeta, por lo que Simeone se queda sin otro efectivo en la parcela ofensiva tras la baja ya conocida de Sorloth

Julián Álvarez vuelve a ser noticia en el Atlético de Madrid. Simeone tendrá que lidiar ante la Real Sociedad con la ausencia del delantero argentino, que finalmente no ha entrado en la convocatoria para el partido de hoy en Anoeta. El ex del Manchester City sigue causando problemas al técnico, que le incluyó en el once titular del encuentro del pasado miércoles contra el Liverpool en Anfield, donde dio la asistencia del gol de Llorente.

Simeone solo podría disponer frente a la Real Sociedad de la figura de Jonathan David como único delantero centro puro, aunque cuenta también con alternativas como la de Lookman, que ha jugado en esa posición. Por las bandas, todo parece indicar que estará Giuliano y Kang-In Lee, a expensas de lo que pueda decir el técnico del Atlético de Madrid, que afronta el encuentro tras dos derrotas consecutivas.

Bajas sensibles en el Atlético de Madrid para visitar a la Real Sociedad

El Atlético de Madrid viaja San Sebastián con bajas importantes en su convocatoria. Una de ellas es la de Pablo Barrios. El club colchonero informó en el día de ayer de la última hora con el jugador: "El centrocampista acabó con molestias el encuentro ante el Liverpool y, tras las pruebas realizadas por los servicios médicos del club, se ha confirmado que sufre una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha".

Junto a Pablo Barrios, el Atlético de Madrid cuenta con la ausencia de Alexander Sorloth. El delantero noruego sigue sin poder tener luz verde para entrar en una convocatoria, siendo una baja importante para Simeone, que podría disponer del noruego tras el parón de selecciones de este mes de septiembre. Por último, Julián Álvarez entra de nuevo en la enfermería colchonera, provocando un serio problema al técnico argentino.

El parte médico del Atlético de Madrid sobre Julián Álvarez

De esta manera, el Atlético de Madrid ha informado la baja de última hora de Julián Álvarez para visitar a la Real Sociedad en Anoeta esta noche a partir de las 21:00 horas: "Julián no viaja a San Sebastián por una sobrecarga muscular por la que se retiró en la sesión de entrenamiento de ayer. Realizadas las pruebas pertinentes los servicios médicos han descartado su presencia en el partido de hoy".

Julián Álvarez se perderá su tercer partido con el Atlético de Madrid esta temporada, tras no entrar previamente en la convocatoria para los encuentros de LaLiga EA Sports ante el Málaga en el Metropolitano y contra el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. Con ello, Simeone cuenta con las opciones justas para formar una delantera a la altura para intentar conseguir los tres puntos en el choque de hoy ante la Real Sociedad en Anoeta.

El momento de Jonathan David en el Atlético de Madrid

En este sentido, Jonathan David apunta a ser la referencia en el Atlético de Madrid en el encuentro contra la Real Sociedad. El canadiense debutó ante el Liverpool el pasado miércoles, disputando casi 20 minutos. Sin embargo, las bajas en la parcela ofensiva del conjunto de Simeone le abren las puertas para empezar de inicio en Anoeta frente a los de Pellegrino Matarazzo, en la que sería su primera titularidad en el equipo colchonero.

Jonathan David podría tener su primer gran partido con el Atlético de Madrid. El delantero, cedido porla Juventus, llega para reforzar un ataque que no deja de sufrir problemas físicos en este arranque de temporada. Además, todo ello se junta con las dudas de Sorloth, sobre el que habló Simeone en rueda de prensa. El noruego lleva sin disputar un encuentro oficial desde el Mundial 2026.

La convocatoria del Atlético de Madrid para medirse a la Real Sociedad

Por ello, la convocatoria del Atlético de Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad, que pierde a Zubeldia, es la siguiente: Musso, Vergas, Mendoza, Johnny, Koke, Kang-In, Baena, Lookman, Oblak, Marcos Llorente, Jonathan David, Arnau Ortiz, Hancko, Marc Pubill, Giuliano Simeone, Cuti Romero, Grimaldo, Hjulmand, Le Normand, Esquivel, Domínguez, Martínez y Castillo.