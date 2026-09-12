Simeone habla de la lesión de Pablo Barrios y lanza un dardo a Sorloth: "Remangarse bien los brazos y a currar"

El técnico del Atlético de Madrid compareció en rueda de prensa para analizar el partido contra la Real Sociedad en Anoeta: "Necesitamos, obviamente, más equilibrio y regularidad durante los 90 minutos y volveremos a encontrar el buen camino"

El Atlético de Madrid visita a la Real Sociedad este domingo a las 21:00 horas. El conjunto de Simeone llega al encuentro contra los de Pellegrino Matarazzo tras dos derrotas consecutivas, frente al Athletic Club y Liverpool, por lo que buscarán reencontrarse con la victoria. De esta manera, el técnico argentino ha comparecido en rueda de prensa, ante los medios de comunicación, para explicar sus sensaciones de cara al choque de LaLiga.

Simeone ha valorado la última hora con Pablo Barrios, que ha sufrido una lesión miofascial de bajo grado en la pierna derecha, tal y como ha informado el Atlético de Madrid. Por ello, el centrocampista vuelve a tener problemas musculares que le obligan a estar un tiempo determinado fuera de los terrenos de juego. El técnico argentino ha dejado claro, sobre el sustituto, que "buscaremos cómo lo hicimos la temporada pasada".

Simeone, sobre Kang-in Lee: "Lo necesitamos"

En primer lugar, Simeone habló sobre la figura de Kang-in Lee: "Entendemos que cuando sustituimos a los jugadores que lo dieron todo es porque hay jugadores que están en mejor forma para lo que resta de partido. No hay nada en particular. Que siga creciendo, que mejore, porque lo necesitamos. Lo bueno es rendir todo el partido para que el entrenador no te cambie".

El técnico del Atlético de Madrid habló de la mejoría del equipo: "Tenemos margen de mejora. El equipo ha hecho muchas cosas buenas, pero tenemos margen de mejora. Necesitamos que todos entendamos que la parte defensiva nos permita mantener la portería a cero y eso nos dé la posibilidad de ganar. El único partido de Bilbao ha sido el único en el que no hemos metido gol y eso habla bien de cómo ataca el equipo".

Simeone analiza el partido contra la Real Sociedad: "Es un rival que compite muy bien"

Por otro lado, Simeone analizó el choque contra la Real Sociedad: "Está claro que no estamos mirando lo que hacen los demás. Estamos mirando lo que hacemos nosotros y sabemos de la importancia del partido de mañana. Es un rival que compite muy bien, con intensidad. Tenemos que llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño. El otro día en Bilbao se controló bien el primer tiempo y en el segundo se descontroló".

Además, el entrenador del Atlético de Madrid afirmó que "en Liverpool defendimos muy bien el primer tiempo, controlamos el ataque del Liverpool y en el segundo tiempo, cuando nos hicieron el gol, no hubo respuesta ofensiva por parte del equipo salvo alguna jugada. Necesitamos, obviamente, más equilibrio y regularidad durante los 90 minutos y volveremos a encontrar el buen camino".

Simeone: "Las características de los futbolistas van llevando al equipo a una forma de jugar"

Simeone apuntó detalles en su preparación: "Las características de los futbolistas van llevando al equipo a una forma de jugar. Lo más importante es avanzar a una posición que lleve destino y la jugada que hablas tiene destino. Cuando no tiene destino, aprovecha el rival para hacer gol, para defender. Son situaciones de juego que se van realizando y ojalá podamos hacer gol todos los días como en Liverpool".

El técnico del Atlético de Madrid ha hablado de la figura de Alexander Sorloth, que sigue sin poder tener el alta médica desde el mes de agosto, por lo que no ha podido estrenarse este curso: "Tiene muchas ganas de volver. Hablamos con él ayer, está jodido por este tiempo que no nos puede ayudar y sabe que necesitamos sus características, que no las tiene nadie. Trabajar, remangarse bien los brazos y a currar".

Por último, Simeone, que habló de Julián en Bilbao, comentó la lesión de Pablo Barrios: "Es un jugador importante para nosotros. Igualmente, buscaremos cómo lo hicimos la temporada pasada, cómo competimos, y el chico que tenga la oportunidad de jugar dará el máximo para rendir, que es lo que nos importa”.