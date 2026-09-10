El que avisa... no es traidor, ¿verdad Simeone?

Simeone lleva usando el término "crecimiento" en varias ocasiones en las últimas semanas. El Atlético de Madrid volvió a caer ante el Liverpool y en el Metropolitano no las tienen todas consigo

El Atlético de Madrid quiere volver a ser esta temporada la alternativa al binomio que forman Real Madrid y Barcelona en Liga. Además en la Champions League, donde el pasado curso alcanzó las semifinales para terminar cayendo ante el Arsenal de Mikel Arteta. No entraba el Atlético de Madrid el pasado curso para meterse entre los cuatro mejores equipos de la Champions League pero contra todo pronóstico lo logró e hizo soñar al Metropolitano con una nueva final continental.

Este curso Simeone ha matizado un tanto el discurso en las expectativas que debería tener el Atlético de Madrid. El técnico argentino ha insistido ya en varias intervenciones públicas de que el Atlético de Madrid está en un proceso de crecimiento. Tras perder ante el Liverpool lo usó, para hablar de jugadores como Julián, también lo ha empleado en varias ocasiones y en Anfield se vio que los colchoneros tienen que seguir creciendo.

El proceso de crecimiento del Atlético del que ya ha avisado Simeone

El Atlético de Madrid empezó LaLiga ganando a un recién ascendido a Primera como el Málaga por un cómodo 2-0. Con Julián fuera en ese instante, los rojiblancos parecían tener controlada la situación. Después llegó el empate ante el Villarreal, la bronca con Julián y un nuevo triunfo ante el Sevilla en el Pizjuán. La derrota ante el Athletic por 3-0 sacó a relucir las carencias del equipo, que fueron confirmadas ante el Liverpool en Champions League.

La sombra de Real Madrid y Barcelona

El Atlético de Madrid hace ya mucho tiempo que dejó de ser el 'pupas', es decir, ese equipo que todos los años parecía montarse para pelear por cosas importantes y que al final por lo único que luchaba era por no hacer enfadar más a una afición que nunca lo ha abandonado.

Simeone en el encuentro de Champions League ante el Liverpool

El pasado mayo se cumplieron cinco años del último título rojiblanco y aunque la pasada temporada se metieron en la final de Copa del Rey ante la Real Sociedad, el Atlético de Madrid vive ahora en un 'limbo' clasificatorio. Se podría decir que ahora mismo la máxima aspiración del Atlético de Madrid es ser el primero entre los mortales ya que tanto Real Madrid como Barcelona parecen estar uno o dos escalones por encima del nivel de los de Simeone.

El peligro de estar en tierra de nadie

Si el Atlético de Madrid no se toma en serio ese crecimiento que ha reiterado ya en varias ocasiones Simeone, puede encontrarse con que no encuentre el camino para acercarse a Real Madrid y Barcelona y por el contrario, baje su nivel.

La pasada temporada el Villarreal ya le dio un serio aviso quedando por delante en Liga. A nivel de prestigio no supone nada porque tanto el tercero como el cuarto tienen el premio de la Champions League. A nivel económico si se nota y el Atlético de Madrid suele invertir muy fuerte en los mercados de fichajes, especialmente en el de verano.

Este año por el momento parece que el Villarreal está de momento en la pelea de adaptarse al sistema de Iñigo Pérez. El equipo que peleará por esa tercera plaza de momento está por definir pero el Atlético de Madrid, dentro del crecimiento, no debería perder ese estatus que se ha ganado a base de rendimiento y de una fuera inversión económica en fichajes.