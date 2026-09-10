Deco, director deportivo del Barcelona, se cansa del tema Julián Álvarez: "No quiero hablar más"

El director técnico del FC Barcelona y ex jugador del conjunto culé analizó en RAC 1 el mercado de fichajes blaugrana y dejó claro que no quería hablar más sobre el argentino. "Hemos hecho las cosas bien"

El mercado de fichajes del FC Barcelona, que cerró el pasado 1 de septiembre a las 23:59 horas, ha estado marcado en el Spotify Camp Nou por un nombre: Julián Álvarez. El argentino era el gran objetivo de la dirección deportiva comandada por Deco, que como en sus mejores tiempos de jugador, buscó generar una gran ilusión encontrando una fórmula que se terminó antojando imposible.

Finalmente Julián Álvarez no llegó al Barcelona y en el Camp Nou se optó por un Gabriel Jesus que este pasado miércoles se estrenó como goleador con la elástica culé en la Champions League. Sobre el nombre de Julián Álvarez y otros relacionados con el mercado de fichajes, ha hablado este lunes Deco en una entrevista para el medio RAC 1.

Deco cierra el capítulo de Julián Álvarez

El director deportivo del Barcelona apostó por cerrar el capítulo de Julián Álvarez justo antes de explicar cómo se había desarrollado todo: "No quiero hablar más. Hemos hecho las cosas bien. Le mandamos una oferta no hubo respuesta". Como suele ser habitual en estos casos, Deco prefirió señalar a la prensa y las ganas de los medios por sacar informaciones en torno a una operación que no se llegó a cerrar: "Se ha hablado más en prensa que la realidad".

El luso también apuntó a la presión social y de paso aclaró que en ningún momento el cuadro culé le dijo a Julián que expresase su deseo de salir del Atlético: "Laporta ya ha explicado que habló con ellos de forma respetuosa y clara. Y ya está. No podemos estar siempre con el mismo tema. Hay más un tema de presión social que de realidad. El Barça no le dijo que expresara públicamente su deseo de salir del Atlético".

Deco quiso explicar el tipo de oferta que el Barcelona le lanzó al Atlético de Madrid por Julián Álvarez: "Hicimos una oferta para pagar en tres temporadas. Hay clubes que pagan en cinco plazos. No tengo ningún problema con Mateu Alemany, no le he hecho nada. No sé si él lo tiene conmigo. No quiero hablar más sobre Julián".

La posición de delantero en el Barcelona

Deco dejó claro que en el fútbol de hoy en día cada vez existen menos delanteros y entre ellos está Lewandowski, que el pasado verano puso rumbo a la MLS. El luso prefiere apostar por jugadores que no son un delantero puro como lo era en su momento Eto'o o actualmente Raphinha: "La discusión del nueve fue bastante larga. Nueves de verdad están Kane, Haaland y Lewandowski... Hay pocos hoy en día. Eto'o no era un 9 puro, era un poco Raphinha".

Deco junto a Bojan en el palco del Camp Nou

El director deportivo blaugrana recordó que el PSG, vigente campeón de la Champions League, no ha tenido ningún delantero en los últimos tiempos y además dejó claro que muchos jugadores de Flick tienen capacidad para adaptarse a esa posición: "El PSG no ha tenido ningún nueve de esos puros. Condicionar el fútbol de hoy a un delantero, es condicionar la forma de jugar. El entrenador tiene claro las ideas de juego. Muchos jugadores del equipo pueden adaptarse a esta posición. Ferran tampoco era un nueve. No tenemos que estar obsesionados con esto. No falta un goleador. Raphinha lo está haciendo muy bien. Gabriel, el más parecido a un nueve, y además es asociativo. Hamza sí que es un nueve, de futuro".

Centrándose más en su trabajo, Deco explicó el grupo cerrado con el que busca los mejores futbolistas para el Barcelona y cómo a veces se usa el nombre del club para que el valor de un jugador aumente: "Tenemos un grupo de trabajo bastante cerrado. Sé que es normal y siempre hago broma de que si fuese por la Prensa estaríamos fichando a 50. Cuanto más ruido hay de un fichaje, nos complica. También a veces hay gente que nos utiliza. Sé cómo funciona. El nombre del Barça es muy fuerte. Un jugador que interesa al Barça parece que todo el mundo lo quiere. Hemos intentado cerrarnos en nuestra idea".