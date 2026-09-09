El Barcelona acaba de pagar los fichajes de Dani Olmo, Raphinha y Koundé: los detalles de la deuda azulgrana con otros clubes

El club catalán ha abonado este verano las cantidades pendientes de cinco refuerzos de los últimos años, tres de los cuales permanecen en su actual plantilla

Líder de LaLiga con pleno de victorias en las cuatro jornadas disputadas, el FC Barcelona también ha arrancado a lo grande la Champions, con una 'manita' sobre el Feyenoord. Pero, además, en el Camp Nou también tienen motivos de celebración en el apartado económico, que tanto viene lastrando al club en los últimos tiempos.

A 30 de junio de 2026, las cuentas de la entidad catalana recogían una deuda de 167,4 millones de euros con otros equipos por fichajes realizados, 115,8 millones a corto plazo y 51,6 millones a largo plazo. Pero como apuntan diversos medios desde la Ciudad Condal, dicha cantidad se ha reducido hasta los 83,3 millones de euros, al realizarse durante este verano el pago de varias operaciones pendientes de años atrás.

Más de 84 millones pagados para cerrar cinco fichajes

Así, el Barça ha abonado algo más de 84 millones para acabar de pagar las llegadas como refuerzos de Dani Olmo (34,4 millones), Raphinha (19) y Koundé (12,3), además de otros jugadores que ya no están en la plantilla dirigida por Hansi Flick, como son Robert Lewandowski (11,1) y Vitor Roque (7,3).

La mayor parte de la deuda, por el fichaje de Anthony Gordon

Se trata, sin duda, de un importante paso. Pero eso no quiere decir que la deuda en este concepto se limite a los 83,3 millones referidos. De dicha cantidad, la mayor parte tiene que ver con la contratación de Anthony Gordon procedente del Newcastle, que se cerró antes de que concluyera el pasado ejercicio. Dicha operación se elevó a 80 millones y aún se deben 68,9: 21,9 millones a corto plazo y 46,9 millones a largo plazo. Aunque la primera de esas partidas no tendrá que ser satisfecha hasta 2027, tras acordar un aplazamiento con el conjunto inglés.

Aún no se contabilizan el resto de refuerzos de este verano

Pero el truco está en que en las cuentas aún no aparecen los fichajes realizados desde el 1 de julio, periodo en el que se han invertido otros 104 millones. Es lo que han costado Rodri (60), Adeyemi (22), Gabriel Jesus (10), Bisiwu (8,5), Livakovic (2) y Abdelkarim (1,5), si bien no se conoce qué parte de dicha cifra ha sido abonada al contado por el Barça.

Los fichajes que quedan por pagar

A la espera de que se hagan públicos los datos que permitan esclarecer la deuda real por traspasos pendientes, lo que sí se conoce es que, de la actual plantilla, aparte de Gordon, solo queda por abonar algo más de un millón de euros a corto plazo (1,093) al FC Copenhague por Roony Bardghji. Además de 1,14 al Africa Foot por Ibrahim Diarra, actualmente en el filial.

Además, en las cuentas con las que se cerró el pasado ejercicio hay reconocidas deudas al Girona por Pau Víctor (2,559 millones), al Wolverhampton Wanderers por Francisco Trincao (1,585), al Toulouse por Jean-Clair Todibo (438.000 euros), al Alcorcón por Jorge Cuenca: (30.000 euros) y hasta 6,814 millones más sin especificar.

Aún queda trabajo por hacer en este sentido, pero no cabe duda de que este verano se ha dado un gran paso desde el club azulgrana para quitarse de encima una importante parte de esa pesada losa.