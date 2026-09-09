A Carlos Alcaraz le sienta mal la 'hora golfa'

El tenista español pierde en cuartos de final del US Open 2026, en un partido que acabó a las 3:30 de la madrugada en Nueva York y ve cortada su racha de 18 victorias seguidas en Grand slam

La aventura de Carlos Alcaraz en el US Open 2026 acabó en cuartos de final, a las 3:30 de la madrugada en Nueva York y después de un partido a cinco sets que se decidió en el 'match tie break', en el que el español llegó a mandar por 5-3, pero acabó cediendo por 10-7.

Ben Shelton logró derrotar al segundo favorito por 6-7(5), 6-1, 6-3, 1-6 y 7-6(7), en un partido épico que duró 4 horas y 28 minutos, y que ya empezó cerca del límite marcado por la ATP. El tenista norteamericano, que nunca había ganado a Alcaraz, remontó tras perder el primer set y, después de tener el partido de cara, vio cómo su rival volvía a meterse en él y a ponerle contra las cuerdas en el quinto.

El bajón incomprensible de Alcaraz a partir del segundo set, en el que perdió nueve juegos de forma consecutiva, marcó el encuentro y aunque se repuso, no fue suficiente para alcanzar la penúltima ronda.

Con esta derrota, el murciano ve cómo se corta su racha de victorias en Grand Slam, donde acumulaba 18 triunfos consecutivos y no perdía desde la final de Wimbledon del pasado año. Y también ve cómo cae antes de unas semifinales en un grande varios años después de haberlo hecho, precisamente en Estados Unidos, la última vez.

El rival de Shelton en semifinales será su compatriota Frances Tiafoe, lo que asegura un estadounidense en la final. Eso habría sido seguro en el caso de vencer, como así ha ocurrido, a Carlos Alcaraz, ya que el rival de Tiafoe en cuartos de final ha sido el también norteamericano Alex Michelsen. Ese duelo de cuartos fue para el primero por 5-7, 3-6, 7-5, 6-3 y 7-6(7) en 4 horas y 39 minutos, de ahí el retraso con el que empezó el choque entre Shelton y Alcaraz.

Lo que iba a ser el partido se pudo ver ya desde un igualado primer set, que también se decidió en la muerte súbita. Con los dos firmes en su servicio, Alcaraz logró romper en el undécimo juego y sacar para hacerse con el set. Shelton respondió y forzó el 'tie break', que acabó cediendo.

Una caída inexplicable de Carlos Alcaraz

Con 1-0 en el inicio del segundo, el español contó con hasta tres bolas de 'break' para ponerse 2-0, que no pudo materializar. De lo que pudo ser un 7-6 y 2-0 se pasó en nada a un 7-6, 1-6 y 0-3, nueve juegos consecutivos para el norteamericano que cambiaron el devenir del choque en un bajón inexplicable del tenista de El Palmar.

Carlos Alcaraz reaccionó, pero la confianza de Shelton estaba por las nubes y, así, es peligrosísimo con su saque. Eso le sirvió para hacerse con el tercer set de forma cómoda.

Tras un paso por vestuarios para recapacitar, Carlos Alcaraz resurgió con su mejor versión, rompió de entrada el saque de su rival e igualó el partido en un cuarto set en el que fue claramente superior.

Aunque la hora marcaba más de as 2:30 de la madrugada, la Arthur Ashe seguía muy llena y estaba entregada al espectáculo que ambos tenistas estaban ofreciendo. En un último set igualadísimo, los dos lograron sacar adelante sus turnos de saque. Aunque con apuros. Ben Shelton tuvo que salvar dos bolas de break y Carlos Alcaraz, tres. Al final todo se decidió en el 'match tie break'. Y ahí, esta vez, al español le tocó perder.