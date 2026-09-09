Martín Landaluce sufre un durísimo palo y Munar salva la papeleta en Sevilla

Landaluce, Trungelliti, Carballés, Gaubas o Taberner caen eliminados en una primera ronda de la Copa Sevilla 2026 que dejó fuera a muchos de los favoritos

Jaume Munar salvó una jornada increíble en la Copa Sevilla 2026, en la que cayeron campeones (Carballés y Coppenjans), varios cabezas de serie (Martín Landaluce, Trungelliti o Gaubas) y en la que sólo dos españoles avanzaron y acompañaron a Alejandro Moro en segunda ronda.

El calor intenso fue determinante en una primera ronda del ATP Challenger sevillano de un alto nivel. Con sólo ver los tenistas eliminados (Landaluce, Trungelliti, Carballés, Gaubas, Taberner…) se puede deducir la igualdad existente. Incluso Munar, 55 del mundo y primer cabeza de serie del torneo, tuvo que recurrir a un igualado tercer set para derrotar al catalán Oriol Roca.

El tenista balear tiró de garra y jerarquía para firmar una trabajada remontada frente a un combativo Roca en uno de los enfrentamientos más destacados del día. Roca arrancó con fuerza y logró adjudicarse el primer set tras contener con solidez las acometidas del mallorquín. Sin embargo, Munar reaccionó a tiempo en el segundo parcial; imprimió mayor ritmo a sus golpes, rompió el servicio de su rival en los compases iniciales y tomó el timón del choque hasta forzar un tercer y definitivo set. Ahí, confirmó la ventaja e impuso su condición de favorito para certificar su billete a la siguiente ronda.

Justo antes había caído el cuarto cabeza de serie del torneo, el argentino Marco Trungelliti. El tenista sudamericano no pudo derribar la resistencia del portugués Tiago Pereira y, en un ajustado duelo que requirió de un tercer parcial para definir al vencedor, dijo adiós al torneo.

Los otros favoritos que dijeron adiós fueron el lituano Vilius Gaubas y el madrileño Martín Landaluce. Al tenista español le había tocado la peor parte, un Dusan Lajovic que es muy peligroso en tierra batida y que aprovechó que su rival llegaba directamente de Nueva York y estaba menos rodado para pasarle por encima.

Pablo Llamas sigue adelante con apuros

Por su parte, el tenista andaluz Pablo Llamas abrió la jornada en la pista principal regalando una vibrante victoria ante el belga Kimmer Coppejans, campeón de la Copa Sevilla en 2018. Arropado por una nutrida afición desplazada desde Jerez de la Frontera, Llamas impuso su solidez de fondo y la profundidad de su derecha para llevarse el choque por 6-3, 4-6 y 6-3 tras más de dos horas de dura batalla.

El resto del programa dejó marcados contrastes y sorpresas notables. La cara amarga para la hinchada local la protagonizó el triple campeón del torneo, Roberto Carballés, quien se despidió de forma prematura al ceder por 7-6 y 6-3 ante la agresividad del suizo Alexander Ritschard. Tampoco corrió buena suerte Carlos Taberner, superado en dos sets por el portugués Henrique Rocha.

En contraste, el peruano Gonzalo Bueno firmó una de las grandes remontadas de la fecha tras encajar un durísimo 0-6 inicial frente a Carlos Sánchez Jover para terminar imponiéndose por 6-4 y 6-4. Raúl Brancaccio también sacó billete tras deshacerse del checo Jonás Forejtek por 6-2, 2-6 y 6-1, sumándose al madrileño Alejandro Moro y a los argentinos Genaro Olivieri -finalista en la edición anterior- y Facundo Díaz Acosta, quienes ya habían asegurado previamente su presencia en la ronda de octavos el día anterior.

Resultados completos de la primera ronda de la Copa Sevilla 2026 (cuadro de 32)

Jaume Munar (1) a Oriol Roca Batalla 4-6, 6-4, 6-1

Gonzalo Bueno Rodríguez a Carlos Sánchez Jover 0-6, 6-4, 6-4

Facundo Díaz Acosta (3) a Pol Martín Tiffon 6-3, 2-6, 6-2

Alejandro Moro Cañas a Petr Brunclik 4-6, 6-3, 6-3

Alexander Ritschard a Roberto Carballés Baena 7-6(5), 6-3

Sebastian Ofner (7) a Felix Gill 6-4, 6-2

Pablo Llamas Ruiz (8) a Kimmer Coppejans 6-3, 4-6, 6-3

Raúl Brancaccio a Jonás Forejtek 6-2, 2-6, 6-1

Henrique Rocha (5) a Carlos Taberner 6-3, 7-6(11)

Santiago Rodríguez Taverna a Nikolás Sánchez Izquierdo 1-6, 6-3, 7-5

Max Alcalá Gurri a Gerard Campana Lee 6-1, 7-5

Pavel Lagutin a Vilius Gaubas (6) 6-2, 3-6, 6-0

Calvin Hemery a Gilles-Arnaud Bailly 6-0, Ret.

Dusan Lajovic a Martín Landaluce (2) 6-0, 6-4

Genaro Alberto Olivieri a Dali Blanch 6-3, 3-6, 6-1

Tiago Pereira a Marco Trungelliti (4) 6-4, 4-6, 6-4

Emparejamientos de Octavos de Final del ATP Challenger de Sevilla

Jaume Munar (1) vs. Gonzalo Bueno Rodríguez

Facundo Díaz Acosta (3) vs. Alejandro Moro Cañas

Alexander Ritschard vs. Sebastian Ofner (7)

Raúl Brancaccio vs. Pablo Llamas Ruiz (8)

Henrique Rocha (5) vs. Santiago Rodríguez Taverna

Pavel Lagutin vs. Max Alcalá Gurri

Calvin Hemery vs. Dusan Lajović

Genaro Alberto Olivieri vs. Tiago Pereira