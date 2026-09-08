Carlos Alcaraz confiesa cuál es su mayor deseo en el mundo del tenis: "Quiero jugar con él un dobles"

El murciano ya ha dicho que cuidará por su salud a partir de ahora más de lo normal, porque quiere una carrera larga. Sobre todo, porque le gustaría coincidir en la pista con alguien muy especial para él

Divertido, cariñoso, alegre y, sobre todo, muy familiar. Así definen a Carlos Alcaraz aquellos que lo conocen en su círculo más cercano. Sus padres y sus hermanos son la prioridad de su vida, por encima incluso del tenis. Pero el de El Palmar está dispuesto a mezclarlos alguna vez.

Ya en el US Open ha dicho que, tras cuatro meses inactivo por lesión, su mente ha cambiado para siempre. No piensa obsesionarse ni con el ranking, ni con los puntos ni con sus vitrinas. Prefiere tener una carrera larga antes que batir todos los récords habido y por haber.

Por eso, ahora, en una entrevista que ha concedido a la revista Semana el murciano ha confesado cuál es uno de sus grandes deseos en el mundo de la raqueta. Y no es ganar ningún Grand Slam ni superar a Djokovic en trofeos, sino jugar un dobles con alguien muy especial de su familia.

Alcaraz es el segundo de cuatro hermanos (Álvaro, Carlos, Sergio, Jaime) quienes siempre que pueden están presentes en las gradas. Y Carlos, si puede, les dedica sus victorias con alguna celebración que hayan pactado antes. Sin ir más lejos, en el US Open está dando un recital en cada fase que va superando. Frente a Jaime Faria les dedicó el gesto del arquero y ante Tommy Paul hizo otra distinta: "Mis dos hermanos pequeños están aquí y me lo pidieron. Este momento ha sido para ellos".

El mayor de ellos, Álvaro, fue su primer espejo y a día de hoy ejercer de sparring en algunos de sus entrenamientos. "Tengo a mi hermano Álvaro como modelo, de hermano y de sparring. Estar entrenando con él en los torneos es un auténtico placer y poder compartir este tipo de cosas con mi hermano es increíble", confesó en su día ante los micrófonos de DAZN.

Su hermano Jaime está siguiendo sus pasos

Ahora está haciendo sus primeros pinitos con la raqueta el pequeño de todos, Jaime. De hecho, ya ha debutado ya en algunos torneos como en las categorías superiores del Mutua Madrid Open sub-16.Sergio, el tercero de ellos, se decantó por el fútbol.

"Yo quería jugar dobles con Álvaro, pero voy a decir Jaime. Está muy bien y espero algún día estar ahí", ha confesado Alcaraz.

"No sé cómo o dónde, pero sería divertido. Esperaré a mi hermano ahí". Y es que Jaime, de momento está siguiendo sus pasos, como el disputar el 'Le Petit As', un torneo del que han salido grandes joyas del mundo del tenis: "Recuerdo ese torneo, esa época de mi vida e hice muchos amigos en el circuito. Estoy feliz de ver que mi hermano lo juega igual que lo pude hacer yo".

Sabe que puede sentir mucha presión, por eso cada vez que puede va a verle: "Lo apoyo todo el tiempo, no importa que esté en la otra parte del mundo. Solo estoy intentando sacar toda la presión que la gente pone sobre él. Me alegro mucho de verlo crecer y convertirse en un hombre adulto".

Y cuando no puede verle, se informa: "Le pregunto más a mi padre que lo ve y lo sigue. Me encanta verlo jugar cada vez que puedo. Lo que más me gusta de él es que le encanta el tenis que es lo que necesita para seguir entrenando y motivado".

Para Carlos, familia y tenis van de la mano, es lo que le hace todo sea más relajado y natural: "Tenerlos a ellos cerca hace que esté muy cómodo. Tener conmigo ese vínculo familiar me permite ser yo mismo cuando estoy en el circuito".