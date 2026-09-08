Carlos Alcaraz - Ben Shelton: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Alcaraz en el US Open 2026

Carlos Alcaraz se enfrenta al norteamericano Ben Shelton por un puesto en las semifinales del US Open 2026

Carlos Alcaraz sabía que no había tenido suerte en este US Open 2026 desde que se realizó el sorteo. Por su lado del cuadro aparecían los jugadores más en forma del circuito (Arthur Fils, Tiafoe, Ben Shelton…) y aunque alguno ha caído eliminado, como ocurrió con el francés en primera ronda, la mayoría se han metido en las últimas rondas.

Eso ya propició que se enfrentara a Tommy Paul en octavos de final, un rival durísimo, ante el cuajó un gran partido, que le permitió ganar en tres sets. Ahora, en cuartos, se las ve con el que es, posiblemente, el tenista que mejor forma ha demostrado en los últimos torneos. Shelton viene de ganar recientemente el Master 1.000 de Montreal. Y es este US Open ya ha vencido, entre otros, a Hurkacz, a Shapovalov y a Tsitsipas.

El tenista español no parece haberse inmutado pese al duro obstáculo que tiene enfrente y se tomó el lunes libre, y se fue a visitar Nueva York como cualquier otro turista. Ya ha dejado claro que a partir de ahora se va a tomar 'descansos' para cuidar su salud y su salud mental, como es el caso. Y ha preferido despejarse en lugar de estar sólo concentrado en el torneo.

Sus decisiones, a veces controvertidas, están resultando y ante Tommy Paul jugó uno de sus mejores partidos en Grand Slam en los últimos tiempos. Y eso que el tenista español lleva ganados 31 de sus últimos 32 partidos en torneos del Grand Slam. Desde el inicio del Roland Garros 2025 sólo ha perdido la final de Wimbledon. Y el de Paul fue su 18ª victoria seguida.

A Shelton le ha ganado las tres veces en las que se han enfrentado, aunque desde la última ha pasado ya más de un año. Y el americano ha mejorado mucho desde entonces. Será un obstáculo muy complicado.

¿A qué hora se juega el Carlos Alcaraz - Ben Shelton?

El partido entre Carlos Alcaraz y Ben Shelton correspondiente a los cuartos de final del US Open 2026 tendrá lugar este martes 8 de septiembre en Nueva York, la madrugada del día 9 en España.

El partido ha sido programado para el último turno de la pista Arthur Ashe, el segundo de la sesión nocturna. Se jugaría tras el que disputarán las norteamericanas Jessica Pegula y Emma Navarro, que arranca a las 01:00 horas, hora española. El duelo del español se jugará a continuación, por lo que se prevé en torno a las 3 de la madrugada.

Dónde ver por TV y online el partido de Carlos Alcaraz en el US Open 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam y los partidos se podrán ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tendrá su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también habilitará hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición del US Open, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.