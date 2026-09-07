El tráfico de Sevilla afectado por La Vuelta: estas son las calles cortadas

Sevilla activa desde este martes un amplio dispositivo de tráfico ante la llegada de La Vuelta a España. La meta se situará en el Paseo de Cristóbal Colón, a la altura de la maestranza. Los cortes, que comenzarán a las 22:00 horas del día 8 de septiembre y se intensificarán a partir del miércoles 9 a las 15:30 horas

La Vuelta a España llega a la capital hispalense y la ciudad ya se prepara para recibir a los ciclistas en la decimoséptima etapa. Pero hay una información que deben conocer todos los sevillanos y aquellas personas que se desplacen a la ciudad para trabajar: los cortes de tráfico comenzarán este martes 8 de septiembre por la noche y se prolongarán durante toda la jornada del miércoles 9, día en el que la capital hispalense acogerá la llegada de los ciclistas. El Ayuntamiento de Sevilla ha diseñado junto a la organización un dispositivo de movilidad que afectará muy especialmente al entorno del Paseo de Cristóbal Colón, donde se instalará la línea de meta frente a la Real Maestranza.

La prueba entrará en la capital por San Jerónimo, recorrerá varios de los puntos más emblemáticos de la ciudad, dejando imágenes preciosas, y pondrá el broche final justo delante de la plaza de toros. Todo el plan de movilidad se ha diseñado con especial detalle por parte del consistorio para llevar a cabo cortes escalonados y desvíos que arrancarán casi 24 horas antes del pistoletazo de salida.

El primer corte de calle el Martes a las 22:00 horas

Todo este dispositivo se pondrá en marcha el martes 8 de septiembre a las 22:00 horas de la noche. Tras ello, el Paseo de Cristóbal Colón quedará cerrado al tráfico en ambos sentidos. Eso sí, tan solo en el tramo que une el Puente de Isabel II (Puente de Triana) con el Puente de San Telmo.

Calles cortadas desde el miércoles a las 07:00 horas

Ya a partir de las 7:00 horas del miércoles, se cierran gran número de calles en el entorno cercano a la meta. Estas son las vías que quedarán afectadas desde ese primer momento de la mañana del miércoles:

Paseo de las Delicias, desde la Glorieta de los Marineros

Avenida de Chile

Calle Palos de la Frontera

Calle La Rábida

Calle Doña María de Padilla

Avenida de Roma

Calle Postigo del Carbón

Calle Dos de Mayo, hasta su cruce con Temprado

Calle Adriano, desde Pastor y Landero

La soluciones para moverse por la ciudad

Para los conductores que se vean atrapados por este primer corte de calles céntricas de la ciudad, el Ayto. de Sevilla ha diseñado una ruta alternativa para que los ciudadanos puedan acudir sin muchos problemas a su puesto de trabajo. El tráfico se desviará desde la calle Santander hacia Temprado (cambiará su sentido habitual de circulación durante estas horas) para después continuar por calles céntricas hasta desembocar en la calle Reyes Católicos.La gran parte del dispositivo y cortes llega a las 15:30 horas del miércoles, cuando se cerrarán los accesos a todo el recorrido oficial del pelotón. Estas son las vías reservadas en exclusiva para el paso de la carrera:

Avenida de San Jerónimo, desde la A-8002 hasta la calle Cataluña

Puente del Cristo de la Expiración

Calle López de Gomara, entre Juan Díaz de Solís y la Glorieta República Dominicana

Glorieta República Dominicana

Calle Santa Fe

Calle Virgen de Luján

Glorieta de las Cigarreras

Puente de los Remedios

Glorieta de los Marineros

Paseo de las Delicias

Paseo de Cristóbal Colón (meta)

No todo el recorrido estará cerrado por completo al tráfico. En algunos tramos, La Vuelta compartirá la carretera con los vehículos, siempre que las condiciones lo permitan.

Calle Medina y Galnares

Avenida Concejal Alberto Jiménez Becerril

Avenida Torneo

Avenida Ronda de Triana

Determinados tramos de la calle López de Gomara

Los parkings afectados por La Vuelta

El dispositivo y los cortes no se quedan solo en las calles.Varios parkings de la ciudad verán su actividad perjudicada durante las horas que la prueba esté presente en la ciudad. Estos son los parkings afectados:

Parking del Paseo de Colón: sin acceso entre las 8:00 y las 21:00 horas

Parking del Centro Deportivo Mar de Plata: sin entradas ni salidas entre las 15:30 y las 18:00 horas

Parking de Virgen de Luján: sin entradas ni salidas entre las 15:30 y las 18:00 horas

Parking de la Avenida de Roma: restringido entre las 8:00 y las 19:00 horas

La Reapertura de calles

La vuelta a la normalidad no llegará de golpe y será de forma escalonada. La reapertura de las calles será progresiva y las calles del circuito deberían quedar prácticamente libres sobre las 18:00 horas de la tarde. Eso sí, el Paseo de Colón permanecerá cerrado hasta aproximadamente las 21:30 horas de la noche.