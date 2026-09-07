Enric Mas, líder del Movistar y de la Vuelta a España 2026: "No me preocupa nada. Se habla de la crono, pero después quedarán dos días de montaña importantes"

El ciclista de Movistar no tiene miedo, aunque reconoce que le esperan seis días muy duros en la Vuelta a España 2026

Enric Mas cumplía este domingo una semana como líder y lo hacía, además, con su primer puesto en la Vuelta a España 2026 más consolidado que en el anterior descanso. El ciclista balear ha ido, poco a poco, arañando segundos de ventaja en los finales en alto que se han dado en los días anteriores y afronta la semana decisiva con más de dos minutos de ventaja sobre Felix Gall, que ahora es segundo.

Sólo el austriaco y Roglic están en disposición de poder darle un disgusto, pues el cuarto clasificado, Richard Carapaz, ya se encuentra a más de cuatro minutos del liderato. El líder del equipo Movistar sabe que aún le espera lo mas difícil en los seis próximos días.

Hay dos días que, especialmente, tiene marcados en rojo. Por un lado, el jueves, con los 32,5 kilómetros contrarreloj entre El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Una especialidad que nunca se le ha dado especialmente bien y que es a la que más teme en estos momentos. Y, por el otro, la penúltima etapa, en Sierra Nevada, entre La Calahorra y Collado de Alguacil, con cinco puertos, tres de ellos de 1ª categoría y, el último, de categoría Especial.

Mas, no obstante, se ve con confianza para afrontar este último empujón. "Estoy bien, con ganas. Hoy es un día un poco más tranquilo y hay que disfrutarlo", admitía el de Artá, contento de haber podido llegar hasta aquí con el maillot rojo, que está disfrutando cada día.

El líder del Movistar, con plena confianza en La Vuelta

"Deportivamente, hasta hoy, he estado muy bien. Después de dos semanas y de haber vivido momentos tan difíciles en los últimos meses es de agradecer estar así. Es verdad que hay mucho trabajo detrás de todo esto. Es tal vez el mejor momento de mi vida y nunca lo olvidaré", reconocía.

El ciclista del Movistar Team se ve con tanta confianza, que no está preocupado por lo que pueda llegar, aunque tampoco quiere relajarse, porque un día malo puede dar al traste con el trabajo de mucho tiempo. "La verdad es que no me preocupa nada, pero sabemos que hay un cúmulo de cosas que pueden pasar en carrera, como alguna desgracia, pero no vamos a pensar en eso. Hasta el día de hoy el equipo ha estado de 10. Siempre hemos tenido las cosas bajo control. Así que en ese aspecto estoy confiado en mí y en el equipo", añade el insular.

El ciclista español quiere ser optimista y visualiza lo que podría ser acabar de rojo junto a la Alhambra el próximo domingo. "Siempre piensas un poco en lo que puede pasar esta semana, en este caso en recibir a la familia y los amigos allí en Granada. Me gusta pensar en ello, pero vamos a ir despacio y cumpliendo objetivos. Nunca había llevado el maillot de líder en una carrera. Así que es una sensación muy especial que hay que disfrutar", continúa diciendo, algo que ya dijo hace siete días, cuando pocos daban que pudiera aguantar tanto la prenda y, mucho menos, que consolidara ese liderato.

Enric Mas no teme la crono de Jerez

Sobre lo que le queda, Mas quiere ir día a día y no pensar en la etapas decisivas de las que todos hablan. "Se habla de la crono, pero primero hay dos etapas que también son muy importantes y después, quedarán dos días de montaña importantes. A mí no me beneficia la crono, pero cada día de montaña he podido sacar tiempo, así que no tengo que temer a la contrarreloj. La Vuelta son 21 días, no solo uno de crono", avisa.

Igual que no quiere pensar en la crono o en etapas concretas, tampoco en los rivales. Y advierte que no son sólo Gall y Roglic el peligro. "Yo creo que, aparte de ellos dos, hay más corredores donde tenemos que tener mucho cuidado. Ahí está la clasificación y no podemos descuidarnos en ningún momento. Félix Gall es un corredor muy, muy bueno, está en un estado de forma excelente y debemos tener cuidado con todos", advierte.

"Va a ser una semana dura. En ese aspecto creo que los equipos van a correr de forma un poco loca e intentarán ponernos entre la espada y la pared, pero yo creo que tenemos la mejor gestión desde el coche y que los corredores estamos confiados y tranquilos. Podemos salir beneficiados de todo eso", añade un Enric Mas que se basa en esa suposición en lo visto esta semana, en la que no ha mirado al resto y su estrategia ofensiva e ha dado buenos resultados.

En este sentido, ensalza el trabajo que están haciendo sus compañeros en el Movistar Team, que están ayudándole a afianzar su posición. "Si tienes al líder de la carrera es normal que el equipo cambie el chip, no que no vayamos a las escapadas para intentar ganar. Ya hemos ganado una etapa, así que ahora lo que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo. Defendernos e intentar llegar a la Alhambra", ratifica el líder de la Vuelta a España 2026.

Enric Mas, junto a Juan Ayuso en el Mundial

Precisamente, este lunes se han conocido las selecciones españolas que irán al Mundial de Montreal y allí estará Enric Mas, en su caso, para ayudar a Juan Ayuso o, si este falla, para ser una alternativa.

"Está claro que quiero ir, me gustaría estar con el resto de la selección ahí para poder disfrutar del mundial. Creo que será como la clásica de Montreal, un poco menos dura, pero al final no es la bala que mata, sino la velocidad. Así que yo creo que será una réplica de la clásica. Esperemos tener muy buena selección para poder hacer una bonita carrera", indicaba al respecto.

Alejandro Valverde y Gema Pascual han hecho públicos los equipos masculino y femenino con los que competirá España en tierras canadienses.

El masculino estará formado por: Juan Ayuso, Carlos Verona. Enric Mas, Raúl García Pierna, Iván Romeo, Marcel Camprubi, Igor Arrieta y Markel Beloki. Romeo, junto a Pablo Castrillo, competirán en contrarreloj.

Y el femenino por: Mavi Garcia, Paula Blasi, Mireia Benito, Sara Martín, Usoa Ostolaza y Sandra Alonso. Para la crono saldrán a escena Paula Blasi y Mireia Benito.