Clasificación Vuelta a España 2026 tras la 12 etapa | Enric Mas da un nuevo golpe de autoridad

El corredor de Movistar vio reforzado su maillot rojo en Calar Alto con 27 segundos más sobre sus perseguidores más inmediatos

Jakob Omrzel (Bahrain Victorious) triunfó en el Observatorio astronómico de Calar Alto como vencedor en solitario de la duodécima etapa de la Vuelta, de 166,6 km, pero el otro gran victorioso de la jornada fue Enric Mas, quien reforzó el maillot rojo con 27 segundos sobre sus rivales directos.

Y tras bajarse de la bicicleta, el de Movistar comentó sus sensaciones: "Estoy muy contento con el equipo y orgulloso de mis compañeros. Si repasamos la etapa, vemos que lo hicieron perfecto. Esos 27 segundos son importantes para la semana que viene, estoy contento de eso".Mas atacó a 11 km de meta y logró mantener a raya a ciclistas como Roglic y Felix Gall, sus rivales más próximos en la general, incapaces de seguir el ritmo del balear: "Tenía confianza antes del ataque, y al final la subida fue demasiado larga, pero bueno, la disfruté. Hace cinco años la hicimos en el otro sentido y ya tenía buenas sensaciones. También hicimos dos campos de entrenamiento aquí con el equipo durante el invierno, fue muy duro y ahora lo disfruté un poco más".

"El plan de esta mañana en el bus ha salido de 10, ejecutado todo lo hablado. En el momento adecuado teníamos pensado atacar. Me vi confiado y ataqué", destacó. "Este resultado vendrá bien para el futuro, pero queda mucha Vuelta, 9 etapas y 3 finales en alto. Tenemos que disfrutar", añadió el español.

Mas, quien desveló que ha habido cambios técnicos en cuanto a su posición en la bicicleta, mostró su intención de ganar la Vuelta después de tres segundos puestos y un tercero: "Voy a intentar ganar la Vuelta. Hoy ha sido un día duro y espero que este Enric se siga disfrutando porque no siempre tengo estas piernas. Me va la Vuelta y lo estoy disfrutando".

Ante la contrarreloj de la próxima semana, Mas admitió la superioridad de Roglic, pero recordó que él y su equipo harán su trabajo: "Tenemos que ser conscientes de que Primoz Roglic es campeón olímpico y tiene una crono impresionante. Nos tenemos que centrar en los que queda".

Clasificación general de la Vuelta a España 2026 tras la etapa 12

Desde el Observatorio se distinguieron dos estrellas en el firmamento de la Vuelta: Omrzel y Mas. Uno llega para abrir su futuro, además con contundencia, recordando a sus compatriotas Pogacar y Roglic. Y Mas, a lo suyo, avanzando para tocar el cielo con las manos en Granada.

Ahora, después de este duro examen, La Vuelta presenta una decimotercera etapa que cuenta con un recorrido sinuoso de 192,8 km y 3.404 metros de desnivel entre Almuñecar y Loja. Jornada larga, sin apenas respiro, aunque sin grandes dificultades. En total 3 puertos, para empezar el Alto de la Venta de la Cebada (1a, 14,1 km al 5,1), en la mitad llegará el Alto del Legionario (2a, 15,6 km al 3.1) y para terminar los ascenso el Puerto de Granada (2a, 7,4 km al 5,6). De la cima a la meta, 37 km.