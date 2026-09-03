Se disfraza de Pogacar en La Vuelta y vence en Calar Alto

Un compatriota del esloveno se ha proclamado vencedor de la duodécima etapa de la ronda española. Enric Mas, por su parte, vio ampliada su distancia con el resto de sus perseguidores

Un esloveno compatriota de Tadej Pogacar, de 20 años, Jakob Omrzel (Bahrain Victorious), irrumpió como una nueva estrella en el Observatorio astronómico de Calar Alto como vencedor en solitario de la duodécima etapa de la Vuelta, de 166,6 km, en la que Enric Mas reforzó la roja con 27 segundos sobre sus rivales directos.

Omrzel deslumbró en día caluroso por delante de sus compañeros del Bahrain Pello Bilbao y Santiago Buitrago. Juventud divino tesoro. Triunfo en 4h.29,53 en el trayecto entre Vera y la cima almeriense que alberga el observatorio astronómico más grande de Europa. Dejó segundo a Urko Berrade, a 1.56 minutos, y al líder de la montaña colombiano Santiago, su compañero de equipo, a 1.55.

En el sector de favoritos emergió de nuevo Enric Mas. El balear se ha transformado en un corredor seguro, ofensivo e incisivo. A 11,5 km de la cima atacó para no volver a mirare atrás. Sus rivales no le siguieron, de manera que endosó a Roglic y Felix Gall otros 27 segundos.

Un paso adicional para Mas, actor principal, Estuvo de cine con su zarpazo convincente. Otra muesca camino del gran objetivo. En la general se abre camino. El esloveno Primoz Roglic se aleja a 1.45 minutos y el austríaco Felix Gall a 1.55.

"La imagen del equipo es de solidez, estamos con ganas. Estoy contento, me he visto bien. La estratega perfecta con García Pierna por delante. Tengo cerca de 2 minutos, hay que mantener el rojo y poco a poco avanzar", dijo, contento, Mas.

Fuga muy numerosa, con Van Aert, Buitrago y Pello Bilbao

Entre los forajidos en fuga grandes nombres: Van Aert, Buitrago, Pello Bilbao, Almeida, Castrillo..... Interesante. Van Aert, con el maillot verde, ganó la partida al colombiano Buitrago coronando en cabeza los altos del Cabecico (3a), Cóbdar (3a), conocido como "La Piedra" de mármol blanco, y Collado García (2a). Pelea por el maillot de puntos azules. Mientras, Movistar protegía al "Sheriff" Enric Mas dirigiendo al pelotón a 5 minutos de la fuga a 105 km de meta.

El líder encontró el calor que reclamaba sin necesidad de estufas. Al balear le encanta el calor. La ruta echaba fuego por el Desierto de Tabernas. Aroma cinematográfico por paisajes espectaculares que vieron el rodaje de joyas como "El bueno, el feo y el malo". Una persecución prolongada de un pelotón que cedió el guión de la victoria a la avanzadilla de 30 hombres. Otra película estaba reservada para las estrellas.

Omrzel se presenta en sociedad y Mas da un nuevo golpe de autoridad

Dos etapas. Dos protagonistas. En la fuga atacó el esloveno Jakob Omrzel, 20 años y porvenir brillante. El compatriota de Pogacar y Roglic arrancó para quedarse al mando de la etapa en plena subida a Calar Alto (1a, 16,9 km al 5,6).

En el sector de la alta jerarquía empezó a levitar Enric Mas. Desplegó las alas del maillot rojo a 12 de meta, y dejó plantados a Gall y Roglic. A lo Pogacar. Una estrategia perfecta, ya que pudo enlazar con García Pierna, quien tiró del líder unos kms.

Desde el Observatorio se distinguieron dos estrellas en el firmamento de la Vuelta. Uno llega para abrir su futuro, además con contundencia, recordando a sus compatriotas Pogacar y Roglic. Y Mas, a lo suyo, avanzando para tocar el cielo con las manos en Granada.