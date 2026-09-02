Enric Mas se toma un respiro antes del infierno y Brennan lo aprovecha

El joven británico se hace con el sprint de Lorca, en una undécima etapa de La Vuelta 2026, que este jueves llega a Andalucía

La Vuelta a España 2026 vivió un último día de tranquilidad antes de que empiece de nuevo el espectáculo. Este jueves, la ronda española entra en Andalucía y ya no saldrá de ella hasta el final.

Con la duodécima etapa vuelve la montaña, con un recorrido entre Vera y Calar Alto, de 166,6 km, con varias dificultades montañosas -Cabecico (3a), Cóbdar (3a) y el Collado García (2a)- y un final con Velefique (1a, 13,1 km al 7,2 con tramos del 15) y Calar Alto, con la meta a 2.100 metros de altitud después de una subida de 16,9 km al 5,6 de media con máximas del 18.

Por eso y porque el terreno se prestaba, los grandes favoritos se contuvieron y se reservaron para lo que llega mañana. Y dejaron que los equipos de los velocistas marcaran el terreno y, esta vez, no cometiera fallos.

Con ello, se vivió una lucha entre los dos mejores exponentes de la velocidad en La Vuelta 2026, Brennan y Coquard. Y esta vez fue el británico el que venció y sumó así un triplete de triunfos (Manosque, Roquetes y Lorca) que le sitúan como el más laureado en esta ronda española.

Brennan, el gran velocista de los próximos años

A sus 21 años, el ciclista del Team Visma ya suma 21 victorias como profesional y apunta a dominar la especialidad en los próximos años. Tras él llegaron el francés Bryan Coquard (Cofidis) y del belga Jordi Meeus (Red Bull), con su compañero Wout van Aert quinto.

La etapa se desarrolló como había vaticinado el líder, Enric Mas, el día anterior. Habría fuga, tal vez abanicos y, si éstos no lo impedían, se decidiría al sprint.

A la fuga se apuntó otra vez el asturiano Sinuhé Fernández, que está en todas; y se le unieron Domen Novak (UAE), Hayter (Soudal Quick-Step), Covi (Jayco). Sin embargo, al igual que el día anterior, el Visma y el Cofidis controlaron en todo momento la carrera y mantuvieron al pelotón a una distancia cómoda para acelerar cuando hiciera falta y neutralizarlos.

Enric Mas quería abanicos, pero llegaron muy pronto

El peligro estaba en la posibilidad de abanicos, algo que se había 'pedido' Enric Mas para tratar de sacar alguna ventaja a sus rivales. Los abanicos llegaron, pero muy lejos, a 90 km de la meta, y el viento cesó pronto, por lo que el grupo se reunió y llegó junto hasta el final.

“El recorrido estaba preparado para los abanicos y fue una pena. Creo que ahí nos desarrollamos muy bien, me gusta mucho esa modalidad y lo disfruto”, señaló el propio Enric Mas nada más acabar la etapa.

Con todo el 'pescado vendido', el Visma se preparó para el final y esta vez no hubo errores. Van Aert y Laporte lanzaron a Brenann y éste sentenció con claridad su victoria.

"Se nota que estoy en un equipo lleno de campeones. Tenemos corredores que han estado en el podio de grandes vueltas, que incluso las han ganado, y corredores que han ganado clásicas y grandes carreras. El hecho de que lo den todo por mí es una oportunidad increíble. Estoy realmente agradecido que lo den todo por mí", indicó el ganador de la etapa.

Clasificación de la etapa 11 de la Vuelta a España 2026

1. Brennan, Matthew (Team Visma | Lease a Bike) 03:17:18

2. Coquard, Bryan (Cofidis) m.t.

3. Meeus, Jordi (Red Bull-BORA-hansgrohe) m.t.

4. Cort, Magnus (Uno-X Mobility) m.t.

5. Van Aert, Wout (Team Visma | Lease a Bike) m.t.

6. Hofstetter, Hugo (NSN Cycling Team) m.t.

7. Tronchon, Bastien (Groupama-FDJ United) m.t.

8. Romele, Alessandro (XDS Astana Team) m.t.

9. Govekar, Matevz (Bahrain Victorious) m.t.

10. Aular, Orluis (Movistar Team) m.t.

11. Braet, Vito (Lotto-Intermarché) m.t.

12. Brustenga, Marc (Equipo Kern Pharma) m.t.

13. Mulubrhan, Henok (XDS Astana Team) m.t.

14. Albanese, Vincenzo (EF Education-EasyPost) m.t.

15. Labrosse, Jordan (Decathlon CMA CGM Team) m.t.