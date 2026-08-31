Enric Mas, líder del Movistar y de la Vuelta a España 2026: "No tengo miedo a ganar, pero creo que con la historia que tiene Roglic en la Vuelta es el que más me preocupa"

El maillot rojo de La Vuelta 2026 afronta con optimismo las dos últimas semanas de competición y no se preocupa, hasta el punto de no conocer lo que ahora le llega

Enric Mas se ha convertido en el gran protagonista de la Vuelta a España tras su victoria en el Alto de Aitana, donde mostró una versión más fuerte, ambiciosa y combativa. Con Tadej Pogacar fuera de carrera por una lesión que le hará pasar por el quirófano y, probablemente, perderse el Mundial, la competición ha ganado mucha más igualdad y Mas, líder de la general, se presenta como el principal favorito.

El ciclista del Movistar busca por fin ganar la Vuelta después de haber terminado tres veces segundo y una vez tercero. Mas cuenta con 1:18 de ventaja sobre Primoz Roglic y 1:39 sobre Felix Gall, mientras que otros rivales como Oscar Onley, Richard Carapaz y Mattias Skjelmose están más alejados.

Ahora, el gran reto será mantener el liderato y soportar la presión de que Movistar tenga que controlar la carrera. Roglic, por su experiencia y fortaleza en la tercera semana, aparece como su principal amenaza, mientras que Gall y Carapaz también pueden dar pelea.

"Creo que con la historia que tiene Roglic en la Vuelta es el que más me preocupa personalmente de cara a Granada", afirma el balear sobre a quien ve como principal rival para lo que resta de Vuelta. Roglic, cuatro veces campeón de la Vuelta, sabe lo que hay que hacer en estas situaciones y ya le ganó hace dos años, cuando ambos luchaban por acabar en lo más alto.

Enric Mas y el Movistar Team, tranquilos con el maillot rojo

Enric Mas y el Movistar Team se han encontrado de golpe con un liderato que, viendo la superioridad de Pogacar, no esperaban. Pero al menos el primer día lo han sabido solventar con normalidad. "Ayer por la mañana hablamos un poco en el autobús de que teníamos que pasar página después de todo lo sucedido el día anterior con las caídas. Ahora ha cambiado todo y nos toca a nosotros. Es verdad que hay muchísimas etapas que nosotros no estamos interesados en ganar y habrá mucha gente que nos ayude en los días de esprint y también en algún día de fuga. Nosotros simplemente mantendremos la tranquilidad e intentaremos estar siempre unidos", indica.

En este sentido, lo que tiene claro el ciclista de Artá es que no va a afrontar esta situación con temor y que la ve como una oportunidad que espera aprovechar. De hecho, está tan tranquilo que no sabe lo que le espera en los próximos días. "No tengo ni idea. Todavía no hemos hecho la reunión. Hay unas cuantas etapas que está claro que serán cruciales para la general, pero de ayer a hoy no he tenido tiempo de nada, no he mirado nada. Antes de empezar sí que me gusta hacer un planteamiento de La Vuelta, pero ahora mismo no he mirado nada", afirma.

De ahí que asegure estar muy tranquilo por lo que le llega. "No es que tenga miedo. Es que, si estoy todo el día pensando en que puedo ganar la Vuelta, al final es un estrés acumulado que no quiero tener en este momento. Ahora simplemente disfruto del momento, disfruto de llevar el rojo, disfruto del equipo y nos tenemos que centrar en lo que viene esta semana. Poco más", sentencia.

Para Enric Mas, después de todo lo que ha vivido en los dos últimos años, esto es un premio. No puede ser un castigo. "Recientemente, he pasado por momentos difíciles, pero no han sido los peores de mi vida profesional. Está claro que he pasado por baches, pero hay cosas mucho más duras que una caída fuerte o determinados problemas físicos. Simplemente he pasado por eso. Sí que es verdad que me ha costado salir de ahí y coger la forma, pero hoy estoy contento de estar aquí, con la forma que tengo, y de volver a sonreír en La Vuelta", afirma el balear, quien asegura que no ha cambiado nada para estar ahora tan bien, ha seguido el plan previsto y ha llegado a esta parte de la temporada en muy buena forma.

Si lucha con Pogacar le dio confianza

Ni esos malos momentos le cambiaron, ni el liderato ni cuando se vio peleando con Pogacar hace unos días, en la jornada del 'sterrato'. "Aquel momento tampoco me cambió. El Enric es el mismo de siempre, pero sí es cierto que fue un momento que me dio mucha confianza", añade el líder de la Vuelta a España 2026, que de mitad de la tensión del final de etapa del domingo, se permitió hasta bromear. "Lo de las alas del maillot rojo fue simplemente una broma que hice cuando me pusieron delante del micrófono, para romper un poco el hielo antes de empezar la entrevista", señala.

Y sobre su grito al entrar en meta vencedor también tiene una historia. "Ese grito viene de los 'pingüinos' -los jóvenes- del equipo. Siempre decimos que, como ganamos poco, cuando ganamos tenemos que celebrarlo mucho. En mi caso han pasado ocho años desde que gané en una gran vuelta y cuatro años desde mi última victoria. Así que fue un grito de rabia y de alegría", advierte el líder de La Vuelta 2026.