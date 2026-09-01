Acuerdo entre Racing de Santander y Betis para el traspaso de Pablo García

ESTADIO Deportivo ha podido conocer que, en estas últimas horas, el equipo cántabro ha llamado a las puertas de Pablo García, estudiando la posibilidad de poder hacerse con sus servicios en forma de traspaso definitivo

Ya apuntábamos hace unos días que el culebrón de Pablo García iba a ser uno de los grandes protagonistas de este final de mercado. Y no nos equivocábamos. El gol que consiguió en Mestalla sirvió para brindarle su primera gran noche al beticismo, un tanto que desencadenó una cantidad incontable de elogios y peticiones para que se quedase en el primer equipo verdiblanco. En ese momento, el Hull City era el equipo que parecía tener más opciones de hacerse con sus servicios. El conjunto inglés fue el primero en poner una oferta sobre la mesa del club verdiblanco: cinco millones de euros fijos a cambio de un porcentaje de los derechos del jugador, además de otras cantidades en variables. Sin embargo, cuando el acuerdo entre las entidades parecía inminente, el Betis elevó sus exigencias hasta los ocho millones fijos, algo que no gustó al conjunto inglés.

En esas, el pasado viernes irrumpió el nombre del Olympiacos. El club griego, que comparte propietario con el Nottingham Forest, presentó una oferta cercana a los nueve millones de euros por el 70% de los derechos del jugador. Esta propuesta convencía al conjunto bético por sus condiciones económicas, aunque no parecía seducir tanto al extremo del Parque Alcosa.

La puerta de salida de la entidad bética no ha estado cerrada en estas últimas horas de mercado. Ante la falta de una propuesta que terminase de convencer a todas las partes, todo hacía indicar que el extremo formaría parte de la plantilla de Manuel Pellegrini durante la temporada 2026/27. Sin embargo, ningún escenario podía descartarse llegado este punto. El desenlace del mercado se presenta apasionante y, tal y como hemos podido conocer, ha aparecido una opción más que interesante, esta vez en el norte de España.

El club cántabro hace una ofensiva de última hora

El Racing de Santander es uno de los clubes que ha puesto sus ojos en Pablo García durante estas últimas horas. Tras vender a Gustavo Puerta por una cantidad cercana a los 20 millones de euros (obteniendo diez millones al tener un 50%), el conjunto cántabro cuenta con un importante remanente económico para afrontar una operación de calado. Una de las opciones que maneja es la del canterano del Betis.

Tal y como hemos podido conocer en ESTADIO Deportivo, y ha adelantado El Desmarque, la vía que se estudia es la de un traspaso definitivo. El recién ascendido a Primera División está dispuesto a poner sobre la mesa una cantidad cercana a los cinco millones de euros para adquirir un porcentaje importante de los derechos del canterano verdiblanco. Según hemos podido saber, las conversaciones están en marcha y ya existe un acuerdo para el fichaje del jugador. También han habido conversaciones el jugador y también ha dado la validación a esta opción, por lo que se cierra la aventura del canterano verdiblanco en el equipo de su vida. El tanto logrado en Mestalla y los dos en Palma del Río en Copa han sido sus goles con el primer equipo.